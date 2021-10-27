道期再破頂　比特幣挫4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.97；港匯見7.7752；離岸人民幣(CNH)報6.3766；美元兌日圓處114.19；歐元企1.1595，英鎊報1.3767。金價報1,792.54美元。布油於85.4美元反覆，紐油處84.3美元。比特幣挫4%報6.06萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水150點。

●道指收報35,756點，升15點或0.04%，連升3日，再創收市新高；標指亦創收市新高，收報4,574點，升8點或0.18%；納指收報15,235點，升9點或0.06%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報25,772點，跌266點或1.03%。

●即月恒生指數夜期收報25,812點，跌227點，低水226點，成交17,084張。

●Visa上財季收入按年增29%至66億美元，市場預期為65億美元；調整後每股盈利1.62美元，市場預期1.55美元。公司股價盤後急跌3%，報224.79美元。

●AMD第3季收入按年增54%至43億美元，市場預期為41.2億美元；調整後每股盈利0.73美元，市場預期0.67美元。AMD股價盤後跌0.63%，報122.16美元。

●以散戶為主的美國券商平台Robinhood公布，第3季收入按年增35%至3.65億美元，市場預期為4.23億美元。Robinhood股價盤後跌8%，報36.4美元。

●微軟公司公布，第3季收入按年增22%至453億美元，市場預期為439.4億美元；經調整每股盈利2.71美元，市場預期為2.07美元。公司股價盤後升1.62%，報315.14美元。

●紐約12月期油收報每桶84.65美元，升89美仙或1.06%，創自2014年10月以來收市新高；布蘭特12月期油收報每桶86.4美元，升41美仙或0.47%，創自2018年10月以來收市新高。

●紐約12月期金收報每安士1,793.4美元，跌13.4美元或0.7%，跌穿1,800美元關收市。

●英國富時100指數收報7,277點，升54點或0.76%；法國CAC指數收報6,766點，升53點或0.8%；德國DAX指數收報15,757點，升157點或1.01%。

●外媒報道，美國聯邦通訊委員會(FCC)以安全風險為由，投票決定撤銷中國電信(美洲)公司持有的牌照。