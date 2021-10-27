陳樂怡：電動車板塊宜候回落吸納

港股於26,000點附近交投縮減，資金於板塊之間輪動。大市消息好壞參半，監管當局對於房地產市場口風略為放寬，但「房住不炒」主調不變，加上房產稅消息再次利淡板塊氣氛。

此外，內地不斷將煤炭保供穩價的行動升級，例如協調央企增加煤炭產能、鄭州商品交易所就煤炭期貨實施交易限額及調高保證金，以打擊投機行為。若煤炭價格增速受控，未來經濟下行壓力將可逐步改善。

由於措施效果需時反映，而冬季疫情散播風險提升，內地經濟短期挑戰不輕。在下周美國聯儲局議息前，大市成交偏靜，料恒指短線受制於9月高位26,560點。

車用晶片供應逐步改善，汽車板塊獲市場重估，近期股價表現凌厲。同時，內地新能源汽車滲透率顯著提升，據乘聯會資料顯示，9月新能源汽車零售滲透率為21.1%，首9個月為12.6%，較2020年5.8%的滲透率明顯提升。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)