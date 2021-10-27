陳樂怡：電動車板塊宜候回落吸納
2021年10月27日 08:30
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電動車。
港股於26,000點附近交投縮減，資金於板塊之間輪動。大市消息好壞參半，監管當局對於房地產市場口風略為放寬，但「房住不炒」主調不變，加上房產稅消息再次利淡板塊氣氛。
此外，內地不斷將煤炭保供穩價的行動升級，例如協調央企增加煤炭產能、鄭州商品交易所就煤炭期貨實施交易限額及調高保證金，以打擊投機行為。若煤炭價格增速受控，未來經濟下行壓力將可逐步改善。
由於措施效果需時反映，而冬季疫情散播風險提升，內地經濟短期挑戰不輕。在下周美國聯儲局議息前，大市成交偏靜，料恒指短線受制於9月高位26,560點。
車用晶片供應逐步改善，汽車板塊獲市場重估，近期股價表現凌厲。同時，內地新能源汽車滲透率顯著提升，據乘聯會資料顯示，9月新能源汽車零售滲透率為21.1%，首9個月為12.6%，較2020年5.8%的滲透率明顯提升。
在碳中和背景，加上要在2025年目標新能源汽車銷量佔比達到20%的前提下，電動車產業鏈未來幾年將會高速增長。投資者不妨關注全產業鏈布局的比亞迪股份(01211)、長城汽車(02333)及電池盒技術超前的敏實集團(00425)。策略上，由於相關股份近期累升不少，短期或需先行整固，投資者宜候調整收集。
個股方面，Nike及Adidas中國經銷商滔搏(06110)即將公布半年業績，預期將會反映新疆棉事件導致國際品牌銷售下滑的影響。儘管短期銷售仍會波動，但預計環球品牌在內地的銷售逐步改善，並相信品牌將會與龍頭分銷商加強合作，以提升內地滲透率。該股未來12個月預測市盈率為12.5倍，接近上市以來的低位，估值吸引，向上阻力位為10.25元，向下支持位為8元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)