盧楚仁：央行夠條件放鷹　加元睇升

雖然美國聯儲局很大機會在11月宣布開展退市計劃，但道指和標指最近屢創新高，似乎沒有受到退市所帶來的負面影響。主因是最近上市公司公布的業績大多數優於預期，加上聯儲局不會短期內急於上調利率，令交易員認為美股仍有上升空間。

聯儲局主席鮑威爾在上周五表示，局方應該開始通過減少買債，但不應該觸碰利率的措施。鮑威爾已表明，不認為現在是提高利率的時候，強調應要保持耐性。鮑威爾偏鴿的言論拖累美匯指數反覆偏軟，相信未來當局有明確加息信號才可以令美匯進一步推高，估計目前美匯指數有機會在高位整固及反覆橫行。

本周有3大央行召開議息會議，分別是周三的日本和加拿大央行，周四有歐洲央行，相信加拿大央行在今次議息會議中，會釋放更加鷹派的信號。主要是能源價格全面上升的情況下，當地的經濟數據表現十分強勁，反映通脹的9月消費物價指數更升至4.4%。

在這基礎下，加拿大央行絕對有條件提早加息，故不排除今次央行的議息會議，會更加明確向市場釋放提早加息的意願，從而對加元後市更加有利。

基於能源價格上升，投資者經已對加元信心十足，若加拿大央行再釋出鷹派的信號，加元肯定如虎添翼，勢加強後市上升動力。未來不管看淡哪一隻貨幣(除紐元外)，都可以考慮以買入加元、沽出看淡的貨幣為交易策略。最睇好仍是加元兌日圓的交叉盤表現，這個組合勝算高並且風險低。

資深外匯及商品獨立分析師 盧楚仁