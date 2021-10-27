差估署：9月私宅售價指數兩連跌　較高峰回落0.4%

本港住宅樓價續高位回落。差餉物業估價署公布的臨時數據顯示，今年9月份私人住宅售價指數報396.3點，按月跌約0.4%，已連跌2個月，較今年7月的高峰398.2點，下跌約0.48%。而租金指數則報約183.8點，按月升約0.88%，已連升7個月。

至於今年首9個月，售價指數仍上升約4.32%，較去年同期升幅約1.03%，高出約3.29個百分點，但今年第3季僅升約0.58%。至於租金指數今年截至9月則漲約4.08%，去年同期下跌約5.75%。而第3季上升約2.51%，升幅明顯跑贏樓價。

9月份兩類面積單位樓價走勢，以中小型單位表現較遜色。實用面積約1,075方呎及以下中小型單位指數報398.7點，按月回落約0.47%，已連跌2個月，今年首9個月該指數已升約4.29%。而實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位售價指數則報337.1點，較8月份則上升約1.02%，已連升2個月。今年截至9月則累漲約5.94%。

此外，據該署臨時數據，9月份港島及新界區實用面積431方呎以下細單位平均每方呎售價都下挫，而九龍區則上升。

其中港島跌幅較大，該區平均每方呎售價約17,624元，按月顯著下跌約3.49%，第3季亦挫約1.08%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約757萬元。

而新界平均每方呎售價約14,001元，按月挫約1.49%，第3季則也跌約2.9%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約602萬元。

另外，九龍細戶平均每方呎售價約15,863元，按月升約0.51%，而第3季亦漲約1.7%。以實用面積約430方呎單位計算，區內細單位平均售價約682萬元。