【高盛推介】騰訊受壓回落　資金積極趁低部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(26日)微跌約0.6%，周三(27日)早段繼續受壓回落。早上開市隨即失守500港元關口，最低見485.2元，跌約3.3%，目前為連續第3日下跌。

騰訊將於下月10日公布截至今年9月底止的第三季業績，市場料非國際財務報告準則純利介乎274.34億至360.73億元人民幣，按年下跌15.1%至上升11.7%。市場並將關注騰訊管理層對網遊及廣告業務最新指引、就監管政策下最新應對部署等、及內地經濟復甦步伐所帶來影響。券商普遍給予看好評級，目標價779元。

觀察個股輪證資金流向，近日資金積極趁低部署好倉，當中認購證於本周一(25日)及周二共錄得約3,100萬元資金流入，為同期最多資金流入的認股證相關資產。

牛熊證方面，周二流入牛證的資金較集中在470元收回區域的產品。而周二部署熊證的資金則主要沽出獲利。

騰訊購23013，行使價525.5元，2022年1月19日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、低街貨。

騰訊購25582，行使價550元，2022年1月26日到期，實際槓桿10.5倍，行使價490至560元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購26508，行使價575.5元，2022年1月26日到期，實際槓桿11倍，價外、低街貨。

騰訊牛56324，收回價450元，行使價447.2元，換股比率500，槓桿比率11.3倍，近40元收回距離遠牛。

騰訊沽26309，行使價437.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿。

騰訊熊55184，收回價520元，行使價523元，換股比率500，槓桿比率12.9倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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