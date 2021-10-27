【瑞通推介】恒指曾跌近500點　投資者反手撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美企業績期持續，道指周二(26日)收報35,756點，升15點，連升3日，再創收市新高。恒指周二繼續好淡爭持，收報26,038點，跌93點或0.4%。周三(27日)早段最多急跌470點，回落至25,600點以下。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾9,200萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,600萬元，反映投資者看好港股回升。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點，最多新增街貨的收回價為25,700至25,799點，但今早此區域已被收回。而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點，但最多新增街貨的區域為最貼的收回價26,200至26,299點，此範圍相等的795張期指當中，有313張是周二新增。

騰訊控股周二盤中一度跌穿500元關和10天線，尾市跌幅收窄，收報502元，跌0.6%。騰訊旗下手遊《王者榮耀》在社交平台預告，本周六(30日)舉行的王者榮耀6周年晚會中，將會發布王者榮耀IP新遊戲。騰訊周三早段曾挫3%，低見486元，暫連跌3個交易日。周二有逾5.3億元北水淨流出騰訊，是淨流出最多港股。輪證資金流方面，超過1,100萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾810萬元淨流出。

阿里健康發盈警，周二急挫10.9%收市，報10.98元，是表現最差藍籌，一舉跌穿10天、20天和50天線。公司預期截至9月底止6個月轉盈為虧，錄得不多於3.2億元人民幣虧損淨額。有券商預料阿里健康中期銷售增長約30%，下半年增長會加快。阿里健康周三早段跌勢未止，低見10.4元之下，跌幅超過5%，並暫錄3連跌。周二有逾20萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

長城汽車周二衝上37.8元的逾兩個月高位後急速回吐，全日倒跌2.1%收市，報34.7元。公司將於周五(29日)公布季績，另國務院印發2030年前碳達峰行動方案提及，積極發展「新能源+儲能」，並大力推廣新能源汽車。長城汽車周三早段先跌後升，低位守10天線(33.4元)，由即市低位反彈超過4%，高見35.6元。周二分別有逾310萬元和逾50萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

李寧第三季度整個平台之同店銷售按年增長20%至30%，獲券商唱好，股份周二最多上揚7%，升抵98元創一個月高，收市維持4.3%的升幅，報95.5元，收復50天線。周三早段好淡爭持，一度升至近97元。周二有約4.1億元北水淨賣出李寧。輪證資金流方面，逾60萬元淨流出其好倉，淡倉則有逾60萬元淨流入。

快手近日宣布與蘇州市政府達成合作關係，推進快手於當地設立電競總部，加上在巴西推出品牌化廣告平台，以及獲券商看好第三季收入增長，快手已連升6個交易日，累漲超過31%，周二收於108.2元。股份周三早段捱沽，曾瀉逾6%至101.5元，及後跌幅略為收窄。周二有近2.9億元北水淨買入快手，是淨買入最多港股。輪證資金流方面，逾210萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾20萬元淨流入。

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