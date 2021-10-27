【高盛推介】港交所放榜 資金績前部署好倉
2021年10月27日 11:14
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：於周三(27日)公布業績的香港交易所，周二(26日)微跌約0.5%，周三早段繼續回落，最低見473港元。現報473.8元，跌約1.7%。
港交所將公布截至今年9月底的第三季業績，市場料投資收益淨額將按年下滑，第三季純利料介乎28億至33.6億元，按年下跌16.3%至上升0.4%。今年第三季收入及其他收益料介乎50.87億至54.7億元，按年下跌4.2%至上升3%。市場並關注管理層就業務拓展計劃及進展。各券商普遍給予看好評級，目標價最高687元。
觀察個股輪證資金流向，周二及周三資金均在業績公布前部署好倉，當中認購證錄得約500萬元資金流入。牛證於周二亦獲資金轉向流入。
淡倉方面，周二流入熊證的資金集中在500元收回價的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價475至550元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的港交購(22436)。貼價選擇可留意年期約8個月的港交購(23020)。中期選擇可留意低街貨港交購(28437)。
港交購22436，行使價525元，2021年12月31日到期，實際槓桿15倍，行使價475至550元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
港交購23020，行使價488元，2022年6月21日到期，實際槓桿6.2倍，貼價、中長期。
港交購28437，行使價539.38元，2022年1月25日到期，實際槓桿12.4倍，中期、低街貨。
港交沽18493，行使價453.6元，2021年12月21日到期，實際槓桿12.8倍，高槓桿。
港交沽24525，行使價430.68元，2021年12月28日到期，實際槓桿13.1倍，價外、高槓桿、低面值。
此外，由於公布業績前後，股價會相對波動，因此投資者如計劃部署牛熊證，宜選擇較遠收回價的產品以控風險。牛證可留意屬遠牛的新上市港交牛(64927)，與現價有約35元收回距離。熊證可留意屬遠熊的港交熊(58708)，與現價有約45元收回距離。
港交牛64927，收回價440元，行使價438元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，新上市遠牛。
港交熊58708，收回價520元，行使價522元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，近45元收回距離遠熊。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk。