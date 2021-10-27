【高盛推介】港交所放榜　資金績前部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：於周三(27日)公布業績的香港交易所，周二(26日)微跌約0.5%，周三早段繼續回落，最低見473港元。現報473.8元，跌約1.7%。

港交所將公布截至今年9月底的第三季業績，市場料投資收益淨額將按年下滑，第三季純利料介乎28億至33.6億元，按年下跌16.3%至上升0.4%。今年第三季收入及其他收益料介乎50.87億至54.7億元，按年下跌4.2%至上升3%。市場並關注管理層就業務拓展計劃及進展。各券商普遍給予看好評級，目標價最高687元。

觀察個股輪證資金流向，周二及周三資金均在業績公布前部署好倉，當中認購證錄得約500萬元資金流入。牛證於周二亦獲資金轉向流入。

淡倉方面，周二流入熊證的資金集中在500元收回價的產品。

港交購22436，行使價525元，2021年12月31日到期，實際槓桿15倍，行使價475至550元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

港交購23020，行使價488元，2022年6月21日到期，實際槓桿6.2倍，貼價、中長期。

港交購28437，行使價539.38元，2022年1月25日到期，實際槓桿12.4倍，中期、低街貨。

港交沽18493，行使價453.6元，2021年12月21日到期，實際槓桿12.8倍，高槓桿。

港交沽24525，行使價430.68元，2021年12月28日到期，實際槓桿13.1倍，價外、高槓桿、低面值。

港交牛64927，收回價440元，行使價438元，換股比率500，槓桿比率12.2倍，新上市遠牛。

港交熊58708，收回價520元，行使價522元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，近45元收回距離遠熊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。