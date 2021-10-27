信置：料港樓平穩健康發展　連合作項目未來1年推5000伙

主席黃志祥補充，北部都會區暫時未有土地招標細節出台，但按照集團過往績，所有土地招標都會參與。至於集團近日聯同大股東黃氏家族在新加坡發展土地，他解釋是因看到有優質土地的機遇，但集團仍會主力在香港土地發展。

集團聯席董事田兆源指出，未來1年會推出的住宅項目，包括位於錦上路、日出康城、黃竹坑站上蓋，以及與市建局合作的中環One Central Place，全數約5,000伙，集團應佔1,800伙。

商場租金方面，黃永光表示，零售最壞時期已經過去，租金已見底，過去1年租客要求疫情租金優惠的情況亦大減。在消費券推動下，今年9月商場人流按年大增21%。

至於集團酒店業務連蝕2年，黃永光解釋，主因受疫情影響，集團未來會大力推動staycation希望吸引本地人租住。