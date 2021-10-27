信置：料港樓平穩健康發展 連合作項目未來1年推5000伙
2021年10月27日 11:35
東網電視更多新聞短片
黃永光(左)及黃志祥
香港樓價指數近日輕微回落，但信和置業(00083)副主席黃永光認為，不論香港、九龍及新界都見到很多用家入市，反映香港樓市的剛性需求高，且利息一直維持在低水平，就算美國聯儲局有任何動作，相信利息都會維持在低位。再加上施政報告提出北部都會區計劃，預料長遠提供65萬個住宅供應，他預料樓市將平穩而健康發展。
主席黃志祥補充，北部都會區暫時未有土地招標細節出台，但按照集團過往績，所有土地招標都會參與。至於集團近日聯同大股東黃氏家族在新加坡發展土地，他解釋是因看到有優質土地的機遇，但集團仍會主力在香港土地發展。
集團聯席董事田兆源指出，未來1年會推出的住宅項目，包括位於錦上路、日出康城、黃竹坑站上蓋，以及與市建局合作的中環One Central Place，全數約5,000伙，集團應佔1,800伙。
商場租金方面，黃永光表示，零售最壞時期已經過去，租金已見底，過去1年租客要求疫情租金優惠的情況亦大減。在消費券推動下，今年9月商場人流按年大增21%。
至於集團酒店業務連蝕2年，黃永光解釋，主因受疫情影響，集團未來會大力推動staycation希望吸引本地人租住。
對於持有香港大酒店(00045)約5%投資，黃志祥表示，暫時未有增持計劃，但他本人會留意信置股價，有意繼續增持信置。