【產經直播】新經濟股下挫點算好？

港股周三(27日)回吐，恒指失守26,000點關，究竟係乜原因？美國聯邦通信委員會(FCC)決定撤銷中國電信美洲公司在美經營牌照，中美緊張局勢似乎又有升級迹象，投資者要睇路？

新經濟股成為拖低大市元兇之一，ATMXJ集體向下，科指跌幅比恒指更深，係時候做淡？

金價結束5日升勢，回落至每安士1,800美元以下，可否趁低吸納？美國加息預期對金價長遠走勢影響有幾深？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》周三中午12時45分直播，今集有訊匯證券行政總裁沈振盈，以及南方東英銷售及產品策略部ETF策略師李溢琳為大家逐一解答。

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