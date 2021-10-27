【產經直播】新經濟股下挫點算好？
2021年10月27日 12:04
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港股周三(27日)回吐，恒指失守26,000點關，究竟係乜原因？美國聯邦通信委員會(FCC)決定撤銷中國電信美洲公司在美經營牌照，中美緊張局勢似乎又有升級迹象，投資者要睇路？
新經濟股成為拖低大市元兇之一，ATMXJ集體向下，科指跌幅比恒指更深，係時候做淡？
官媒報道，發改委將加快推進大型風電、光伏基地建設，鼓勵就地就近開發利用，因地制宜開發水能，在確保安全的前提下有序發展核電。南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF(03134)逆市做好，市況不穩應繼續留意國策扶持股份？
金價結束5日升勢，回落至每安士1,800美元以下，可否趁低吸納？美國加息預期對金價長遠走勢影響有幾深？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》周三中午12時45分直播，今集有訊匯證券行政總裁沈振盈，以及南方東英銷售及產品策略部ETF策略師李溢琳為大家逐一解答。
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