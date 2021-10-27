環聯：本地消費持續改善　22%受訪者增加非必要開支

個人信貸資料庫環聯發表調查報告，指新冠肺炎本地個案一直接近清零，消費信心持續改善，57%消費者表示他們家庭收入目前未受影響。大部分人亦對自己的還款能力更有信心，76%的受訪者預計他們能夠悉數繳付現有帳單及償還貸款，較上一輪調查上升4個百分點。

消費市場方面，22%受訪者於今季增加了非必要開支，較上次調查上升兩個百分點；18%的人增加數碼服務。受訪消費者取消訂閱或會籍及減少數碼服務比例分別下跌2個百分點。

因應政府將發放下一輪消費券的潛在因素，80%消費者預計在未來3個月至少會維持或增加網購活動。

雖然調查結果顯示消費信心持續改善，但仍憂慮疫情對的未來影響，48%受訪者預計他們的收入會減少，而過去3個月減少了非必要開支則佔52%。儲蓄方面，為應急資金而儲蓄的受訪人數則增加5個百分點，達44%，為退休而儲蓄的受訪人數亦上升5個百分點，達23%。

環聯香港區行政總裁林嘉儀表示，調查顯示消費者需求與市場供應之間的差距收窄，隨着本港經濟持續回暖，現有市況將為財務機構帶來業務增長機會，亦有助消費者走出財政陰霾。