英國零售聯盟警告：聖誕前零售商品價格恐升　原因係...

英國零售聯盟(BRC)報告指出，英國10月份商店商品價格月增0.4%，年減0.4%，創下2020年1月以來最小年減幅度。價格上升原因來自食品價格上漲，較去年同期上漲0.5%；並警告零售商品價格在聖誕節前恐會上漲。

BRC執行長Helen Dickinson稱，勞動力短缺、供應鏈問題和大宗商品價格上漲，均導致成本上升，且已開始滲透到消費者身上。有大約3/5的零售商計劃在聖誕節前提高售價。

BRC的商店價格指數涵蓋範圍，較英國央行的消費者物價指數(CPI)更窄，英國8月CPI達3.2%，觸及2012年以來新高。

英國央行首席經濟學家Huw Pill上周曾經預測，英國通脹可能很快就會達到5%，是英國央行目標水準的2倍多。市場預計，英央行下周將開始實行疫情以來首次加息。事實上，央行表示天然氣價格飆升，恐對通脹預期構成「嚴重上行風險」，警告明年第2季通脹率可能維持在4%以上。

歐洲研究機構GfK早前公布的數據顯示，因對經濟前景的憂慮，英國10月消費者信心指數連續第3個月下跌，並創下2月份以來新低。GfK客戶戰略總監Joe Staton表示，有許多因素打擊消費者信心，如燃料及食品短缺、通脹飆升拉低家庭開支、利率可能上升影響借貸成本，以及新冠肺炎感染率仍攀升等。