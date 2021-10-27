勝出這5項關鍵技術　中國超車美國成為新「超級大國」？

外媒報道，美國情報人員警告，美國若想維持超級大國地位，必須保持5項關鍵技術的領先地位。該五項技術分別是人工智能、量子計算、生物科技、半導體、自動駕駛系統。

情報指，美國的敵國於各領域透過合法、非法夾雜的手法，例如透過僱用人才、併購及黑客攻擊，達成竊取及複製美國技術。

不僅是知識產權、更是完整商業鏈的損失。NCSC國家反情報人員 Edward You坦言，美國在醫療健康技術方面非常脆弱。他擔心，美國終將失去開發、製造醫療保健用品的供應鏈及能力，而該問題於新冠肺炎中尤其明顯，而更可能於下次疫情爆發後變得更差。

情報機構報告顯示，中國擁有強大實力、人才及雄心，若目前趨勢不變，可能10年內超越美國，成為世界人工智能的領導者。

量子電腦亦將成為美國國家安全和經濟挑戰，只要對常用的網絡安全協定進行解密，就能使國安通訊相關的基礎設施面臨風險。情報人員表示，在量子電腦開發競賽中獲勝的人，將具有龐大的戰略優勢，除了破解系統中的每一個加密系統外，量子雷達還能偵測隱形飛機及潛艇。又指，現時許多外國競爭者不斷招募美國專家，以發展量子專案。

至於生物科技及醫療保健部分，美國情報人員特別注意中國的「藥明生物」，因為該公司購買製藥商拜耳位於德國的製造廠、輝瑞位於中國的製造廠以及中國蘇橋生物，還在美國特拉華州、麻塞諸塞州和愛爾蘭設廠。You認為，藥明生物擁有龐大製造能力，當美國生物技術公司想擴大規模，會發現自己不得不給藥明知識產權。

另外，美國半導體產業嚴重依賴台積電，情報報告亦指，競爭對手可以透過供應鏈，對美國商業、國防系統中放置遭到破壞的晶片。

最後是自駕系統成為黑客未來攻擊目標，不但收集大量駕駛數據，更是潛在國安威脅。情報人員稱，中國先前非法收購一家意大利軍用無人機公司，試圖收集自駕技術。