滙豐財富管理中心開幕　第3季亞洲財富結餘增一成

滙豐銀行喺尖沙咀K11 ATELIER開咗全新嘅滙豐財富管理中心及滙豐保險尊尚健康管理中心，由倫敦轉駐香港嘅滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷(Greg Hingston)同滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤(Nuno Matos)都有出席開幕儀式，馬勵濤仲好開心咁話佢完咗21日隔離，依家好享受香港嘅生活。

亞洲區一向都係滙豐盈利重鎮，區內財富管理業務錄強勁增長。截至今年6月，滙豐高資產淨值客戶資產管理規模按年升3成，財富管理收入按年都有雙位數升幅。

欣格雷表示，滙豐今年第3季亞洲財富結餘按年升一成至1.6萬億美元；全球私人銀行業務於期內錄39億美元新資金淨額流入當中，亞太區就佔80%。

原來滙豐呢個新財富管理中心已經試行咗幾日，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如(Maggie)話，試行期間啲預約日日都爆曬，仲做咗幾單大交易添。

Maggie早前同滙豐人壽香港區行政總裁文德華(Edward Moncreiffe)去「巡舖」，原來理財中心隔離就有埋診所可以驗身，真係投保「一站式搞掂」。

呢間理財中心目標係服務高端客，叫得做高端客要求就梗係高啲啲啦，唔止係衣帽間有除菌機，仲有職員幫你沖特色飲品，位置仲非常理想，又近高鐵站，將來開返關有望直接受惠。

最特別之處係滙豐人壽尊尚健康管理中心就開喺同一層，儀器一應俱全，客戶可以做埋驗身，唔需要再去外面診所預約。文德華介紹，明年計劃喺港島增設一家尊尚健康管理中心，同時有計劃於大灣區內開設另一家，將沿用毗鄰財富管理中心的運作模式。

依家中港嘅大關仲未通返，缺少內地客之下仲咁「揼本」開理財中心？Maggie就解釋，一直都睇好香港業務嘅發展潛力，亦都樂意繼續投資本地。滙豐今年計劃在香港招聘300至400名前線財富管理專家，當中包括專門提供跨境理財通服務的人手。

至於條數方面，其實本地嘅保險業務都有可觀進帳㗎！本地保險需求保持旺盛，滙豐上半年本地客戶的新造保費按年增加35%。佢亦講到，屬於高資產淨值客戶嘅保單超過 17,500份，高資產淨值客戶總投保額超過280億美元。

文德華作為外國人，估唔到都識得本地男團成員姜濤，佢話呢位滙豐廣告代言人非常之稱職，幫到公司吸引一班原本未必對銀行服務有興趣嘅年輕客户喎。至於呢班新客係男多定女多？哈哈哈，只要係客就無所謂啦。