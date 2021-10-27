比特幣跌至5.8萬美元水平 油價挫逾1%
2021年10月27日 16:24
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美匯指數報93.88；港匯見7.7776；離岸人民幣(CNH)報6.3828；美元兌日圓報113.7；歐元企1.1604，英鎊處1.3753。金價報1,787美元。油價挫逾1%，布油報85.18美元，紐油報83.19美元。比特幣回落逾6%，至58,779美元。道指期貨升63點。
●市後關注點
-20:30 美國9月耐用品訂單
-22:00 加拿大央行議息結果
●港股開市即跌穿26,000點關，恒生指數全日收跌409點或1.57%，報25,628點；國企指數亦跌165點或1.79%，報9,093點。主板成交約1,206.8億港元。https://bit.ly/3Cj1SuL
-港交所首3季純利98.61億元，按年增15%。
-百富環球挫逾43%中途停牌，傳FBI搜查美辦事處。
●滬綜指跌近1%，煤股受壓。https://bit.ly/3vM9jbv
●東京證券交易所2024財年前延長交易時間半小時。
●「缺芯」快緩解？美10月晶片交貨時間增速9個月最小。
●中國經濟：
-內地9月底基本養老保險基金委託投資合同規模1.25萬億人幣。
-深圳首3季出口升13.5%。
-內地9月規模以上工業企業利潤按年增16.3%。
●鍾睒睒取代馬雲，身家3900億人幣膺中國首富。
●瑞幸咖啡就集體訴訟達成13.6億元和解。
●全球併購交易熾熱，今年規模撲39萬億元大關。
●環聯：本地消費持續改善，22%受訪者增加非必要開支。
●調查：70%港散戶對經濟感樂觀，惟僅3成擬增加投資。
●駿隆：10月MPF人均賺6642元。
●差估署：9月私宅售價指數兩連跌，較高峰回落0.4%。