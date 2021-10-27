金發局撐SPAC制度　倡加強投資者教育

香港金融發展局(下稱金發局)支持香港聯交所引入特殊目的收購公司(SPAC)上市制度，認為有助加強香港作為理想上市和集資中心的優勢，並就相關的諮詢文件刊發回應。金發局主席李律仁指，在推出SPAC上市制度的同時，建構一個平衡的保護機制，以維護投資者利益甚為重要，而投資者教育也是不可或缺。

金發局認為，SPAC作為傳統新股集資途徑的補充制度，而聯交所相關建議的框架設計恰如其份，具有多層的防禦機制，同時重視保護投資者和維持市場質素，以引進具規模及高質企業來港上市。

金發局行政總監區景麟認為，建議書所提出的SPAC上市制度將能夠與現行上市機制融合，為企業提供額外集資途徑及增加投資者的投資選擇。由於SPAC投資的相關風險和不確定性相對較高，聯交所提出的建議有利於平衡發展機會及擴展潛能，也同時維護投資者利益。總括而言，SPAC制度的推行將會鞏固香港作爲世界頂尖集資中心之一的地位

李律仁表示，香港多年一直是首選的首次公開招股(IPO)中心，在過去12年，共7次成為全球新股集資首位。近年SPAC上市方式，在全球市場投資需求變化而興起，對聯交所積極應對相關最新市場趨勢及為金融市場帶來創意表示讚賞，並相信會有助提升香港在國際新股市場的吸引力。