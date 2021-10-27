港交所：港府取消免檢疫措施難免影響金融業界

至於港府研究「港股通」南向交易股票以人民幣計價，他表示，香港作為最重要離岸人民幣中心，正積極與監管機構商討相關的可能性。

港交所上周一推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨，歐冠昇指，該產品首日名義成交金額為旗下期貨產品歷來最高，發行一周未平倉合約規模已近4億美元(約31.2億港元)，有信心產品長遠可以成功，但難估計何時才能全面成熟。同時提到，滬港通及深港通的表現強勁，預期勢頭持續，中及長期發展屬正面，但由於受宏觀環境因素影響，不評論及預測短期表現。

新股市場方面，他提到今年第三季的新股集資額略有下跌，主要受去年第三季新股市場活躍的高基數影響，及投資者對監管風險相對較謹慎。不過，新股市場較容易受市況波動影響，不會太留意單季度表現，強調年初至今表現仍然強勁，有73家公司在港上市，集資額達2,859億元，當中近9成來自新經濟及生物科技企業。

他對新股市場長遠前景感到樂觀，截至9月底，已遞交上市申請的企業超過200家，處於歷年來比較高的水平，其中包括50多家醫療健康公司，顯示香港作為國際生物科技融資中心的吸引力與日俱增。

對於市場認為港交所的特殊目的收購公司(SPAC)上市機制建議過於嚴苛，歐冠昇重申，期望引入的SPAC是高質素公司，並平衡投資者保障。有關諮詢將於本周結束，在評估所收集的市場意見後，會盡快公布諮詢結果。