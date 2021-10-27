麗新發展以逾16億元投得廣播道豪宅地

該公司高級副總裁潘銳民表示，集團近年先後投得多幅住宅地皮，除了剛投得的九龍塘地皮外，還有元朗大旗嶺及觀塘恆安街市區重建項目，公司未來仍會積極物色發展土地。他又指，隨着疫情放緩，以及未來兩地通關，長遠睇好本港經濟及樓市發展。

有測量師上周指，入標反應理想，加上最近該類物業銷售理想，故將該地估價由每方呎樓面地價2.2萬元，調高約9%至2.4萬元。為市場上限呎價估值，成交價料高達17.18億元。地皮為本財政年度賣地表唯一九龍區住宅地，佔地約2.39萬方呎，可建總樓面約7.16萬方呎，預計可興建約80個單位，項目須於2026年6月底前完成。