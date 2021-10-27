麗新發展以逾16億元投得廣播道豪宅地
2021年10月27日 18:14
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地政總署公布，於上周五截標的九龍塘廣播道79號豪宅地皮，由麗新發展(00488)以16.083億元投得，平均每方呎樓面地價約22,464元，貼近市場估值上限。
該公司高級副總裁潘銳民表示，集團近年先後投得多幅住宅地皮，除了剛投得的九龍塘地皮外，還有元朗大旗嶺及觀塘恆安街市區重建項目，公司未來仍會積極物色發展土地。他又指，隨着疫情放緩，以及未來兩地通關，長遠睇好本港經濟及樓市發展。
該批地皮為香港電台教育電視中心舊址，上周共收到17份標書，入標財團大部分為本地發展商，當中包括長實集團(01113)、信和置業(00083)、新鴻基地產(00016)、會德豐地產、麗新發展、英皇國際(00163)、華懋、遠東發展(00035)、嘉里建設(00683)、嘉華國際(00173)、建灝地產、佳明集團(01271)及大鴻輝興業等均獨資入標。而百利保控股(00617)夥拍富豪國際(00078)參與，而中國海外發展(00688)亦有遞交標書。
有測量師上周指，入標反應理想，加上最近該類物業銷售理想，故將該地估價由每方呎樓面地價2.2萬元，調高約9%至2.4萬元。為市場上限呎價估值，成交價料高達17.18億元。地皮為本財政年度賣地表唯一九龍區住宅地，佔地約2.39萬方呎，可建總樓面約7.16萬方呎，預計可興建約80個單位，項目須於2026年6月底前完成。