印度神童最新預言12月疫情爆大鑊　環球經濟陷惡性循環？

曾多次預言命中世界時局、經濟及資產變動的印度神童阿南德(Abhigya Anand)，在全球知名度愈來愈高，在香港亦備受關注。最新他於22日(上周三)又有預言公布，當中最驚嚇的是，疫情可能會捲土重來，12月或爆發大規模傳染，尤其是疫苗接種率高的國家，更點名4個國家需要小心防範。

阿南德在最新影片中表示，受到木星逆行影響，12月份第二星期開始，世界疫情可能爆發更大浪潮，就算是疫苗接種率高的國家亦不例外，同樣面臨高感染率威脅，更點名英國、美國、新加坡和以色列四國，提醒防疫不能鬆懈，否則噩夢會再來。

最可怕是，英美兩國都是經濟體量巨大的發達國家，若再因為疫情飆升而鎖國，將加劇目前環球航運危機、物流不暢的問題，最終影響經濟復甦，甚至引發新一輪經濟危機，令環球陷入惡性循環。

事實上，新加坡已逾8成人口接種新冠疫苗，疫苗覆蓋率可謂名列前茅，惟近日卻爆出單日新增近4,000人確診，逼使當局不得不延長防疫措施，而阿南德亦以此為例說明，即使新加坡防疫表現不俗，但木星逆襲的能量過於強大，因而令新加坡面臨再度疫情嚴峻。

阿南德預估，明年的下半年開始，日子才會愈過愈好。而除了疫情，他亦談及極端氣候，直到明年5月，極端的大雨、大雪會肆虐各地。對此，氣象專家表示，受到拉尼娜現象影響，北半球將迎來嚴冬。