標普下調佳兆業信貸評級至「CCC+」

標普對佳兆業的展望為「負面」，以反映該企「不可持續的資本結構」、大量債務在短期內集中到期，以及流動性減少。此外，該企管理和治理評估亦由「合理」(fair)調低至「弱」(weak)，以反映公司缺乏足夠的風險管理。

佳兆業截至明年10月止的12個月內，單計算本金，將有多達32億美元的離岸優先票據到期，其中包括今年12月7日到期的4億美元票據。此外，該行估算該企仍有大概90億至100億元人民幣的其他境內外債務將在未來12個月到期。

該行指，佳兆業最近將資金匯出境外以支付其部分優先票據的票面利息。雖然該企於6月底無受限現金超過400億元人民幣，但估計只有三至四成的現金可能拿來還債，其餘資金可能被綑綁在項目層面。該企亦要預留現金用作日常運營。

標普預計，佳兆業在今年第4季將會暫停土地支出，以換取90億至100億元人民幣來還債，但可能導致該企明年合約銷售下降15%。而如果公司要保持銷售規模，則暫停土地投資只能作臨時解決方案。

該行認為，佳兆業可以將手上約6個香港住宅項目出售，快速套現10億至12億美元。至於內地的商業大廈及酒店項目方面，出售相關資產則相對耗時。公司可能在出售資產方面存在執行風險，以至未能及時套現應付到期債務。雖然佳兆業可以透過出售手上的213個舊改項目套現，但目前同行普遍面臨流動性緊張問題，出售資產有一定難度。