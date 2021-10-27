多間本地電訊商公布低頻5G頻譜斬獲

除了上述低頻頻段外，香港電訊還投得2.6GHz頻段內的5G頻譜50兆赫，所有新投得的頻譜有效期為15年，使用費總計為5.99億元。公司指出，新推出的700MHz頻譜有助增強其5G網絡覆蓋，包括改善室內接收及廣域範圍的服務。

計及今次拍賣後，香港電訊將持有最多2.6GHz頻段的頻譜，並持有最多700MHz及其他低頻段頻譜，可增強港鐵地底路段的5G網絡容量。

數碼通方面，同時投得2.5/2.6及4.9GHz頻段的5G頻譜，連同前述的低頻頻段共斬獲65兆赫的頻譜，使用費共3.77億元，有效期同樣是15年。公司指，新增的頻譜與現有頻譜相結合，可擴展網絡容量，並提升包括港鐵範圍及3.5GHz頻帶限制區的用戶體驗。科技總裁鄒金根評論，「很高興以合理的價格投得這些頻譜」。