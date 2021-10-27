白居二買家「漏夜」落訂　華明邨235萬易手

未補價第二市場公屋都錄移民劈價成交，粉嶺華明邨兩房單位，原業主準備移民，減價10%賣樓，白居二「漏夜」落訂終以235萬元入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山麗雅苑中層H室，實用面積約603方呎，三房間隔，以1,028萬元將易手，實用呎價17,048元，原業主於2011年7月以460萬元買入單位，持貨10年帳面獲利568萬元，單位升值1.23倍。

●上環帝后華庭10月暫錄4宗買賣，包括2座低層E室，實用面積約393方呎，兩房間隔，獲同區上車客垂青，並斥850萬元承接，實用呎價約21,628元，新買家購入單位作自用之用。

●北角國賓大廈低層C室，實用面積約337方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置客以548萬元承接，實用呎價約16,261元，原業主於2009年6月以178萬元購入自住，持貨12年帳面獲利370萬元，單位期內升值約2.1倍。

●北角城市花園4座低層E室，實用面積約883方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以1,400萬元承接，實用呎價約15,855元，原業主於2011年5月以923萬元購入上址自住，持貨10年帳面獲利477萬元，單位期內升值約52%。

●鰂魚涌逸樺園2座中層F室，實用面積約821方呎，套三房間隔及多用途房，以1,900萬元易手，實用呎價約23,143元，原業主於2003年11月以453萬元買入，持貨18年帳面獲利1,447萬元，單位升值約3.19倍。

●鰂魚涌栢蕙苑日前錄得10月首宗買賣，單位為寧柏閣高層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，叫價1,050萬元，終減50萬元，以1,000萬元易手，實用呎價18,282元。

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九龍區

●黃大仙居屋天馬苑A座中低層15室，實用面積約415方呎，兩房間隔，已補價自由市場放盤1個月，即獲有興趣買家承接，單位原先放盤叫價585萬元，輕微議價5萬元，成交價580萬元，實用呎價約13,976元。

●大角咀形品．星寓高層H室，一房間隔，實用面積約328方呎，以約730萬元放售3天後，即吸引區內客洽詢，議價後減價至以約703萬元成交，實用呎價約21,433元，新買家為區內單身客，睇樓後決定承接。

●大角咀形品．星寓高層C室，兩房間隔，實用面積約488方呎，以約21,000元放租1個月，即吸引外區客洽詢，實用呎租約43元，新租客為單身人士，睇樓後決定承租。

●長沙灣宇晴軒6座低層A室，三房間隔，實用面積約554方呎，以25,000元放租約兩星期後，獲區內客接洽，議價後減價至24,000元成交，實用呎租約43.3元。

●長沙灣西九四小龍10月暫錄12宗買賣，與上月同期22宗相比，交投明顯放慢45%，昇悅居本月暫錄5宗，屋苑3座高層D室，實用面積約460方呎，兩房間隔，最初開價920萬元，近日調整至900萬元即獲洽購，最終以890萬元成交，實用呎價約19,348元。

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新界區

●粉嶺公屋華明邨信明樓高層10室，實用面積約443方呎，兩房間隔，原先於未補價第二市場叫價260萬元，放盤約1年半，減價25萬元，減幅約10%，獲同區白居二以235萬元承接，實用呎價約5,305元，原業主準備移民，故減價出貨，上述買家漏夜落訂促成交。

●粉嶺牽晴間10月暫錄約8宗買賣，已超越上月全月錄6宗，最新錄得6座中層G室，實用面積約428方呎，兩房間隔，議價後以633萬元獲承接，實用呎價14,790元。

●青衣翠怡花園6座中層B室，實用面積約365方呎，兩房間隔，望內園景，放盤約一周，原叫價600萬元，經議價後減價15萬元或約2.5%，新近獲買家以585萬元承接，實用呎價約16,027元。

●青衣曉峰園2座高層C室，實用面積約546方呎，兩房間隔，享山景，月租叫價18,000元，放盤兩星期，經議價後以1.72萬元租出，實用呎租約31.5元。

●荃灣10月錄約41宗二手買賣，相比上月約120宗成交，跌幅超過60%，柏傲灣本月錄3宗買賣，其中2B座低層F室，實用面積約392方呎，一房間隔，議價後以750萬元成交，實用呎價約19,133元，新買家為上車客。

●屯門居屋新圍苑D座中層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，獲區內首置客，累積減價達30萬元，已補價自由市場售428萬元，新買家購入上址作自住之用，實用呎價約10,673元。

●屯門新屯門中心1座高層C室，實用面積約462方呎，區內客由於有飼養貓隻，睇樓時發現屋內更有部分貓用傢俱，業主又有輕微議價空間，即睇即以11,800元租入，實用呎租約25.5元。

●屯門啟豐園1座高層D室，實用面積約372方呎，兩房間隔，日前獲區內客以月租11,300元租入，實用呎租約30.4元，該租客鍾情屋苑位置鄰近學校，方便小朋友返學，睇樓後即拍板承租單位。

●元朗朗城滙錄10月首宗二手買賣，單位為1座中層C室，實用面積約331方呎，一房間隔，叫價720萬元，議價後以705.2萬元易手，實用呎價約21,305元，原業主於2018年10月以551萬元一手買入，持貨3年帳面獲利154.2萬元，單位升值約28%。

●沙田富豪花園林景閣中層C室，實用面積約1,093方呎，套三房間隔，議價後以1,138萬元易手，實用呎價10,412元，原業主則於1996年以500萬元購入，持貨25年沽出帳面獲利約638萬元，單位期內升值約1.28倍。

●沙田濱景花園2座中層H室，實用面積約555方呎，三房間隔，物業放盤5個月，原先叫價890萬元，終獲買家以838萬元沽出，減價52萬，減幅約6%，實用呎價約15,099元。

●沙田濱景花園2座中層H室，實用面積約555方呎，套三房間隔，享園景，放盤5個月，原先叫價890萬元，新近以838萬元易手，減價52萬元或約5.8%，實用呎價約15,099元，屋苑現時有約30個單位放售，入場費由710萬元起。

●沙田溱岸8號3座高層B室，實用面積約934方呎，套三房及工人套房間隔，日前以1,930萬元易手，實用呎價約20,664元，原業主則於2012年以1,196萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約734萬元離場，單位升值約61.4%。

●馬鞍山嵐岸7座高層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，吸引區內客洽商承接，原業主早前叫價約868萬元放售，雙方議價後以810萬元成交，實用呎價約16,598元。

●馬鞍山曉峯灣畔1座中層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，日前以730萬元易手，實用呎價約14,571元，新買家為用家，原業主於2007年以170萬元購入，持貨14年帳面獲利約560萬元離場，單位升值約3.3倍。

●西貢窩美村單號屋，四房連三套房間隔，享山景，以1,780萬元易手，原業主於2009年2月購入上址，當時作價935萬元，持貨逾12年至今易手，帳面獲利845萬元，單位期內升值約90%。

●將軍澳領峯8座右翼高層C室，實用面積約654方呎，套三房間隔，最初叫價980萬元，議價後以910萬元易手，實用呎價約13,914元，新買家為外區客，議價後即拍板入市自用。

●將軍澳東港城單日連錄兩宗買賣，本月暫錄4宗，平均實用呎價16,038元，其中1宗為6座低層E室，實用面積約524方呎，兩房間隔，望內園景，最新成交價850萬元，實用呎價16,221元。

●將軍澳領峯8座左翼高層C室，實用面積約677方呎，套三房間隔，望山景，近日以960萬元易手，實用呎價約14,180元，新買家是同區換樓客，由於小朋友出世，故入市換樓。

●將軍澳新寶城3座中高層A室，實用面積約436方呎，兩房間隔，望山景，吸引外區客承接，據悉新買家為方便愛兒科大返學，遂斥資777萬元購予兒子，較原叫價810萬元，調減33萬元，減幅約4%，實用呎價約17,821元。

●將軍澳居屋廣明苑A座高層16室，實用面積約634方呎，單位於7月放盤，未補價第二市場原先開價600萬元，累減75萬元，減幅達12%，獲區外綠表買家以525萬元承接，實用呎價約8,281元。