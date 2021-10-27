「亞洲樓王」Mount Nicholson相隔近10個月再推售
2021年10月27日 21:25
東網電視更多新聞短片
新盤市場氣氛保持活躍，尤其豪宅及大額物業的銷售速度加快。其中，有超級豪宅相隔近10個月後再推售，反映發展商對後市有信心。北部都會區公布後的首個新盤、洪水橋#LYOS料將於明日開價。
●Mount Nicholson推6個分層單位招標
豪宅市場交投活躍，會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第三期周三(27日)上載新銷售安排，將於下周四(4日)起以招標形式發售6個分層單位。
資料顯示，該6個單位分別為C座3樓、C座15樓、C座16樓、D座3樓、D座15樓、D座16樓，實用面積介乎4,186方呎至4,601方呎，全屬四房間隔，並設私人升降機大堂。資料顯示，上述單位亦曾經推出、以招標形式發售。
●Silversands兩房售1096萬元 創同類戶新高
信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，今日(27日)連沽3伙。其中，5A座8樓B室，實用面積449方呎，屬兩房間隔，以1,096.8萬元成交，呎價約24,428元，成交價和呎價屬均屋苑同類戶新高。
另外，項目5A座地下C室，實用面積417方呎，連263方呎平台，採兩房間隔，以997.6萬元成交，呎價23,923元。5B座6樓D室，實用面積458方呎，採兩房間隔，以953.6萬元成交，呎價為20,821元。
●洪水橋#LYOS開價在即
長實集團(01113)旗下的洪水橋#LYOS，料將於明日(28日)公布首張價單。發展商早前表示，首批單位將提供不少於69伙，並會涵蓋各類戶型。
●瓏璽三房3445萬元沽
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍瓏璽，周三(27日)通過招標以約3,445.7萬元售出1伙。該單位為1座32樓B室，實用面積1,041方呎，採三房間隔，呎價約33,100元。
●愛海頌連沽2伙三房
長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌，新近售出2個三房單位。據一手銷售資訊網資料，相關單位為3座22樓B室，實用面積786方呎，採3房間隔，以1,479.9萬元成交，呎價18,828元。另外，3座27樓B室，實用面積785方呎，採3房間隔，以1,502.2萬元成交，呎價19,136元。
●星凱‧堤岸暫累計沽出690伙 套現70億
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸自本月中開展首輪銷售，至今不足兩周累計沽出690伙，並套現近70億元，佔全盤1,335伙的52%。項目今日再沽出1伙兩房單位。該單位為1座38樓H室，實用面積568方呎，以1,113.8萬元成交，呎價19,609元。