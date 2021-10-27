「亞洲樓王」Mount Nicholson相隔近10個月再推售

新盤市場氣氛保持活躍，尤其豪宅及大額物業的銷售速度加快。其中，有超級豪宅相隔近10個月後再推售，反映發展商對後市有信心。北部都會區公布後的首個新盤、洪水橋#LYOS料將於明日開價。

●Mount Nicholson推6個分層單位招標

豪宅市場交投活躍，會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第三期周三(27日)上載新銷售安排，將於下周四(4日)起以招標形式發售6個分層單位。

資料顯示，該6個單位分別為C座3樓、C座15樓、C座16樓、D座3樓、D座15樓、D座16樓，實用面積介乎4,186方呎至4,601方呎，全屬四房間隔，並設私人升降機大堂。資料顯示，上述單位亦曾經推出、以招標形式發售。

●Silversands兩房售1096萬元 創同類戶新高

另外，項目5A座地下C室，實用面積417方呎，連263方呎平台，採兩房間隔，以997.6萬元成交，呎價23,923元。5B座6樓D室，實用面積458方呎，採兩房間隔，以953.6萬元成交，呎價為20,821元。

●洪水橋#LYOS開價在即

●瓏璽三房3445萬元沽

●愛海頌連沽2伙三房

●星凱‧堤岸暫累計沽出690伙 套現70億

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸自本月中開展首輪銷售，至今不足兩周累計沽出690伙，並套現近70億元，佔全盤1,335伙的52%。項目今日再沽出1伙兩房單位。該單位為1座38樓H室，實用面積568方呎，以1,113.8萬元成交，呎價19,609元。