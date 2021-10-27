美股個別發展　微軟績佳股價破頂

微軟等美國大型科企業績表現亮眼，惟市場仍觀望周四公布的經濟與通脹數據。美股周三早段個別發展，道指跌5點，至35,751點；標指升1點，至4,576點；以科技股為主的納指漲42點，至15,277點。

個股方面，電腦作業系統「一哥」的微軟在雲業務的強勁增長帶動下，上季收入按年大增21.97%，淨利潤按年增幅更達到47.59%至205.05億美元，均勝預期。公司股價升2.7%，高見318.75美元，創下歷史新高。

微軟於上季列帳純利大增，皆因期內有32.91億美元的知識產權轉讓稅務優惠入帳。若撇除若干單次項目，非通用會計準則(non-GAAP)下的經調整純利為172.14億美元，按年增幅為23.9%。

以零佣金作為賣點的美國網絡券商Robinhood上季收入按年增長35.39%至3.64億美元，惟被視為該公司最大增長引擎的虛擬貨幣交易收入按季下跌79.68%至5,100萬美元，其股價早段挫10%，低見35.6美元。

飛機製造商波音上季收入為152.78億美元，按年增長8.05%，淨虧損收窄至1.32億美元，股價升0.6%。通用汽車上季收入按年跌24.52%至267.79億美元；純利按年跌44.7%至29.22億美元，股價曾挫3.87%。