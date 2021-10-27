【產經評論】美再挑起金融戰　窮途錯判勢招損

中美金融戰突然再度交鋒！事緣傳來美國擬針對一家中資電子支付企業出招，此前又取消一家中國電訊企業在當地的營運牌照，誠非巧合。在時機上，是正值下月兩國元首擬進行視像會議前，美國再度連環出招打壓中企，顯然是來者不善，頓令中美關係再添變數，全球金融市場勢起波瀾！

早前美國取消3家中國電訊企業的上市地位，如今又傳來美國聯邦通信委員會（FCC）決定取消其中一家中資電訊企業在美國的營運授權，理由是「國家安全考慮」。顯然，此舉實質上是濫用「國安」概念打壓特定中企，再次違背美國標榜的自由市場經濟原則，所謂的「公平競爭」亦變成空話。在這種環境下，中美之間實難以展開正常合作。

同一時間，市場傳來一家從事電子支付終端機業務的香港上市中資企業，旗下於美辦事處遭聯邦調查局（FBI）突擊調查。從涉事公司的業務和美國調查機構的性質來看，好明顯又是衝着科技安全而來。過去行之有效的全球化下，中美既是重要合作經貿夥伴，商業聯繫甚廣，若美國要無限擴大國家安全概念打擊競爭者，這類事件只會無日無之。

中企在美得不到公平對待，長遠而言只有退出美國市場。事實上，不少中企已取消在美上市計劃，為的就是要減少不必要的政治風險。要知道，去年全球獨角獸企業500強榜單中，中國企業數量和估值居世界第一，少了中企大客，美國金融市場長遠將失去資金與競爭力，美國的金融霸權不是困於別人來挑戰，而是在因錯判形勢而自行瓦解。

對於中國，無可否認，刻下美國是全球最大經濟體，在未能獲公平、公正的環境下營商，不可能沒半點損失，惟這幾年中美摩擦，早讓中國認清美國霸權，不再對美國扭轉偏見存在幻想。可中國並非如美國般無理開火，而是積極加強拓展地區性經貿聯繫，如主動構建《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），又深入敵陣申請加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），再堅持讓中國市場門戶逐步開放，吸引包括美資的外商參與。中美金融一個趕客，一個吸客，就看誰能做大市場，誰能笑到最後。

如今美國為爭霸再主動過招，中美金融角力短期內勢必升級，下月初雙方在晶片方面又可能會正面交鋒，時值美國政府財政危機未解、滯脹災難臨近，甚有狗急跳牆之意，看來世界經濟新格局正加速演變，且看時代巨輪站在何方！