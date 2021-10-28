澳門博彩稅收遠遜預期　首3季僅272億增16%

澳門與內地近月因疫情反覆而收緊出入境限制，影響澳門賭收，連帶政府相關稅收亦下跌。澳門財政局公布最新的9月份「中央帳目—預算執行資料」顯示，今年至9月，幸運博彩稅收入約272.34億元(澳門元‧下同)，按年增加16.33%。可是相較年初預算博彩稅收入約500.05億元而言，執行率僅為54.5%。

至於對今年餘下時間澳門旅客入境情況，他表示，過往每當政府要求出境旅客出示核酸檢測的有效期放寬至7日時，都會見到旅客量上升，但現時48小時有效期已見旅客回升，顯示形勢良好，故他對年尾的聖誕、明年農曆新年假期抱有希望。

澳門博彩業客源主要來自內地，每當返回內地政策收緊的話，內地旅客都擔心「易入難出」而減少到訪。有澳門媒體引述澳門酒店旅業商會理事長盧志良表示，雖然近日出現單日的訪澳旅客量達2.5萬人次，惟當中不少是廣東省或大灣區城市的短途即日來回旅客。

他續解釋，踏入第四季，是澳門傳統的促銷旺季，過往旅客都會把握機會到澳門「掃平貨」，可是仍以即日來回的短途客居多，對酒店入住率刺激作用有限。故他預計，酒店入住率仍維持大約四至五成的較疲弱水平。