東方日報B1：中企遭美連環狙擊　FBI傳突搜百富辦公室

內地3大電訊商的美國業務比重不大，新美國安全中心技術和國家安全項目主管Martin Rasser認為，美國選擇向中電信「開刀」，是要釋出「不管現在誰是白宮主人，仍會關注在美中資科企帶來的風險」信號。

據美國偵查網站引述消息指，美國一家支付處理商發現，百富環球的終端機網絡數據包(Packets)出現異常，傳送的數據大小，與應發送的支付數據不匹配，惹來有關支付終端隱藏惡意軟件的揣測，消息人士又聲稱有證據顯示，這些終端或被用於網絡攻擊及收集信息。

事件後向仍屬未知之數，據了解，百富聲稱美方調查是出於「種族和政治動機」。惟有消息指，兩家分別來自美國及英國的大型金融提供商，已開始把百富的PAX終端，自公司的支付基礎設施中撤出。

總部設於香港、研發及營運中心主要位於深圳的百富，今年上半年收入按年增三成至33.18億元，其中佔逾一成的美國與加拿大市場，收入激增71.7%至3.86億元。該企稱，其旗艦安卓智能終端A920為北美最暢銷型號，更多頂級零售和連鎖快餐店於上半年陸續採用，預期北美將成為集團主力國際市場之一。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，百富過往業務穩定，頗受投資者喜愛，但調查一旦涉及FBI等部門，或存很多不確定性，美國民眾未來會否接受百富的產品及服務也成問題，宜待公司進一步發公告。雖說該公司股價4元以下值博率較高，亦要有心理準備輸一半。就算百富屬個別案例，美國收緊對中資公司的監管也很正常。

即使百富的電子支付技術被證實存在安全風險，有分析指，於傳統銷售旺季將至的情況下，只有少數零售商可快速應對。尤其是全球面臨晶片短缺，亦拖慢電子產品生產步伐。

另外，美國國會參議院商務委員會周二舉行聽證會，內地影片應用程式抖音海外版TikTok等社交媒體代表出席，就平台演算法式對年輕人有害問題作供。TikTok美國公共政策負責人貝克爾曼承認內地政府今年入股抖音關聯公司北京字節跳動，是公司董事會成員，但公司不會與內地政府分享用戶資料。