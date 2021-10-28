斥2.5億向國企購衞星測試設備　香港航天科技加快升空

現時香港航天科技正在建設位於將軍澳工業邨的香港衞星製造中心，其配備適合衞星智能製造及開發的條件，以進行總裝、綜合檢測及衞星測試，工程預期於明年首季完成。

按照剛與長城工業集團簽訂的合約，對方會負責建設及打造香港衞星製造中心內之真空熱測試系統、震動測試系統、磁性測試系統、模式掃描測試系統，以及其他衞星組裝過程支援設備開發；處理相關產品的出口審批程序，然後安裝、測試及調試，並為香港航天科技提供使用有關設備的培訓、技術支援和保養維修服務。

一顆衞星發射到外太空後，肩負推動地球上經濟發展的種種先進科技應用，事前必須滴水不漏地模擬測試衞星的器件能否抵受外太空的複雜環境，並正常運作，因此今次向長城工業集團採購一系列設備，可以說是香港航天科技極為重要的里程碑，現預期該等產品採購及安裝的期限將為15個月。

選擇長城工業集團的原因，主要是其在航天科技行業擁有廣泛的專業知識和超過30年的悠久往績紀錄，而且更是唯一獲內地政府授權提供商業發射服務、衞星系統、開展太空技術合作的商業組織。

回顧控股股東香港航天控股自4月下旬宣布入主以來，香港航天科技於航天科技產業的布局陸續到位，同月已成功發射「金紫荊星座」項目的前兩顆衞星，並於6月再揭示會開展衞星製造、衞星測控、衞星發射、智慧城市衞星大數據應用及解決方案合共4個範疇的航天業務，其後再與香港大學等學術機構奠定合作關係。

9月初，該公司更宣布成立「衞星應用專家委員會」和「航天科技發展指導委員會」，各延攬15名教授，合共30人，成員來自中國、美國、英國、加拿大、捷克和俄羅斯等，不乏院士級人物，以推動公司航天業務在應急管理、防災減災、生態環境、城市管理、精準農業等諸多方面的應用水平，以及幫助公司謀劃航天科技技術發展與產業定位。

「金紫荊星座」所接收的衞星數據，會用以推動粵港澳大灣區城市在農業監測、防災減災、城市綜合治理及流域控制等領域，實現全周期監測的精細化管理及生態環境建設，預期為此須於未來幾年發射更多衞星，其中第一編隊的其他衞星預計今年底前發射，之後適時啟動第二編隊衞星的發射工作。