美股道指收挫266點　結束3連升

美國股市周四(27日)個別發展，道指收報35,490，跌266點或0.74%，結束連續3日升勢；標指收報4,551點，跌23點或0.51%；納指收報15,235點，升少於1點。

市場消化企業業績表現，電腦作業系統「一哥」的微軟在雲業務的強勁增長帶動下，上季收入按年大增21.97%，淨利潤按年增幅更達到47.59%至205.05億美元，均勝預期。公司股價收報323.17美元，升4.21%，創下歷史新高。

以零佣金作為賣點的美國網絡券商Robinhood上季收入按年增長35.39%至3.64億美元，惟被視為該公司最大增長引擎的虛擬貨幣交易收入按季下跌79.68%至5,100萬美元，其股價全日跌10.44%，收報35.44美元。

飛機製造商波音上季收入為152.78億美元，按年增長8.05%，淨虧損收窄至1.32億美元，股價升0.6%。通用汽車上季收入按年跌24.52%至267.79億美元；純利按年跌44.7%至29.22億美元，股價急跌1.53%，收報206.61美元。