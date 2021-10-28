鄧建初：散戶常犯貪婪與恐懼　如何戒掉？

貪婪與恐懼本是人的天性，然而，在股票市場上若克服不了的話，必是「贏粒糖、輸間廠」的結果。

自今年7月6日開通，當時恒生指數28,143，之後曾大插至23,681 ，大瀉4,462點，至上周五收報26,126，仍大跌2,017點。雖然低位反彈不少，但股價下跌幾成的股票比比皆是，證明揀錯了股票進行炒賣，輸錢程度是可以很嚴重的。

初哥每日早上八時會寫出恒指及期指支持位和阻力位，另有推介股票之買入價及止蝕位，準繩度高逾九成以上，剛整理完近三個月聊天室戰績表，稍後時間會在Zoom課堂顯示出來。

另一環節是網友們提問個別股票的買入位及支持位，命中率亦非常不俗，只是太多來不及做統計，印象中初哥出錯率甚少。

事實上，除了網友們得益外，初哥從中亦獲益匪淺，多謝網友們的提問，初哥有如醫生般診症，練成了快捷給予買入位及目標位，並加深了一般股民炒股的心態。其中「貪婪與恐懼」，更是他們常犯的思維，初哥自問之前寫的建議勝過臨場執生，幸好定下的輕微止蝕位是定海神針，建議的股票買入位夠謹慎，止蝕位甚少被觸碰，然而，間中被掂到虧損也甚輕微。反而臨場執生，不按原先策略行事，後果確是比較嚴重。

股民喜歡買安全性，要待股票處於上升時才買入本是對的，惟在極高位時，手持的股票帳面有盈利，仍冒進於升破阻力點加碼的話，正是犯了「貪婪」的毛病，這種炒法正是一代股神李佛摩爾慣用的，可惜的是，在其三大上三大落的炒股生涯中，不醒覺中習慣了高位追突破，下跌時不肯止蝕，（初哥估計或與他買得太大貨量，大跌時根本不能全身而退有關），終於弄致破產收場，吞槍自殺了結一生。

萬丈高樓從地起，慢慢聚沙成塔才是炒股之道，太急進望一朝發達，會令貪婪之心冒上來，以為高位追突破是安全性的手法，卻中了「糖衣毒藥」而不知。

恐懼之心人皆有之，初哥臨場有時也會被市況所嚇窒，如果冷靜判斷市況，如能捕捉低點入貨，回報率是非常可觀的。當然，怎樣於大插時低撈的技巧，要有多年經驗的成功操盤手才能做到。普通股民還是作壁上觀算了，否則遇着一隻出事的股票，股價翻身便無望了。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)