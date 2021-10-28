陳蓓敏：中美關係或反覆　料恒指50天線見支持

受外圍中概股疲弱和期指結算關係，恒指被沽低見25,555，跌逾400多點。科技指數失守10天線，尋支持於20天線和50天線於6,300水平。恒指失守10天線於25,750，下一支持為50天線於25,300。估計期指結算後，港股應可守穩表現。國家發改委，嚴查違規不法煤場，嚴打囤煤謀暴利。內地官員明言煤價在未來兩，三個月仍見受壓沉底，相關煤股短線仍有下調空間，宜見穩，才作部署。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者持有中國電信)