陳蓓敏：中美關係或反覆 料恒指50天線見支持
2021年10月28日 07:30
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多間美資巨企公布季績，普遍收入勝預期。臨近美國大節日，如感恩節、聖誕節等，有助零售消費氣氛。美股三大指數做好。在美上市中概股普遍表現不濟，跌幅約3至5%不等。 美國以國家安全為理由，撤銷中國電信(00728)子公司在美國的營運權。美國聯邦調查局及國土安全部搜查百富環球在美國佛羅裏達州的辦公處。市場擔心中美關係。
受外圍中概股疲弱和期指結算關係，恒指被沽低見25,555，跌逾400多點。科技指數失守10天線，尋支持於20天線和50天線於6,300水平。恒指失守10天線於25,750，下一支持為50天線於25,300。估計期指結算後，港股應可守穩表現。國家發改委，嚴查違規不法煤場，嚴打囤煤謀暴利。內地官員明言煤價在未來兩，三個月仍見受壓沉底，相關煤股短線仍有下調空間，宜見穩，才作部署。
隨着未來全球供應鏈不穩下，宜避開受相關影响板塊。可留意醫療服務供應商。早前醫思健康(02138)，公布上半年銷售額料見增長不少於六成，約不少於15.2億元。經新冠病毒一役後，市民加强體檢健康意識，有利集團醫療服務。管理層表示上半年醫療銷售額增長最少升1倍。再加上未來大灣區版圖下，有助業務拓展空間。聖誕新年等節日逼近，美學醫療業務應可有樂觀預期。除卻自身業務，集團積極開拓其他服務，如收購兩家在港經營獸醫醫院全部股權，提供新收入來源。建議候低吸納，向上阻力位為13.8元，向下止蝕位為9.7元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者持有中國電信)