彭偉新：港股受惠美股強勢　短線料偏強

港股整體走勢仍然繼續偏強，相信主要是美股繼續向好，尤其是周二美股進一步上升下，帶動標普500點數五連升，而且更見到道指及標普500指數再升近歷史高位，反映出投資者對美國聯儲局即使在11月有機會正式開始收水，但仍然未擔心會令到全球股市出現暴跌的情況。尤其是恒指自10月5日由低位23,681點開始反彈，恒指已累計上升了2,400點，升幅更達到10.3%，投資者仍然未有太大的憂慮，因此，港股仍然有望能繼續貼近保歷加通道的頂部繼續上行，尤其是恒指的20天線現時已開始拗腰而上，加上保歷加通道的垂直高度正在擴闊，有助恒指可以有更大的短期反彈空間。

若果以現時恒指已確認在10月5日低位23,681點真正見底，並按整個升浪總升幅以38.2%黃金比率作出反彈的話，恒指的短期阻力位會在26,500點水平。至於再以總跌幅的61.8%作為反彈目標的話，恒指更有機會升上28,300點。

另外，自10月開始見到集團的資金流再度轉為正數，單計10月份的累積資金流總額，已達到7.9港元，加上股價由9月20日低位43.5元水平開始反彈，已收復了20天線及50天線阻力，現時只要股價能進一步反彈及收復250天線及100天線，整體走勢偎出現進一步的突破，並會以整個自6月高位85.2元開始形成的跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，暫時可以上望阻力位70元，投資者可以在64元水平買入，若股價向下跌穿50天線，宜先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)