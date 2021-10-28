惠理基金：通脹看升利好金價

北半球正值入冬，令用電需求急增，刺激石油及天然氣價格繼續攀升。同時，美國白宮向部分產油國施壓，希望石油輸出國組織和盟國(OPEC+)增產以滿足市場需求，但個別國家表示，因技術問題無法將產量提高，意味供不應求情況難以在短期內解決，反映油價持續向上的機會相當大，無疑加劇市場對未來的通脹預期，金價有望迎來升浪。

全球通脹主要是由於供應鏈陷入瓶頸所帶動，而需求又持續強勁，意味通脹仍將居高不下。目前全球只有少數央行為壓抑通脹而加息，部分的分析師更開始擔心全球將會出現惡性通脹。

歷史上，曾有兩次因油價急升導致全球出現惡性通脹，當時以美國聯儲局為首的央行曾多次加息抑制物價急升，但最終於事無補。因此市場悲觀認為，即使各大央行加息，仍難追上物價急升的速度，從而憂慮惡性通脹會為未來經濟衰退埋下伏線。

假如惡性通脹重現，市場將開始尋找資產避險例如黃金，預期會利好金價表現。事實上，過往兩次惡性通脹分別發生於1972年中至1974年中，以及1978至1980年，黃金於第一次惡性通脹爆發的兩年間備受追捧，金價急漲超過兩倍；在第二次爆發的兩年間則急升1.57倍。因此，這波惡性通脹預期將會為金價帶來強大的刺激動力。

據世界黃金協會的數據顯示，今年上半年全球黃金儲備量增加332.2噸，較過去5年的平均值高出39%，以泰國、匈牙利和巴西央行的購買量最為突出。泰國央行在今年第二季共增持90噸黃金儲備，總儲備大增60%。該協會於月初表示，8月份全球央行官方黃金儲備淨增加28.4噸，但較7月份的增加規模略為減少9%。

不過，因應通脹持續升溫，有迹象顯示，部分央行有意增持黃金儲備。德國央行於今年9月增持約9萬安士，雖數量不多，但為1998年以來首次購買黃金，或意味該央行對未來的通脹感到擔憂，後續應再有增持行動。波蘭央行表示，計劃在明年大幅增加100噸黃金儲備，藉此加強金融的穩定性。

技術上，金價自上月底起形成短期上升通道，加上通脹預期不斷升溫，金價有條件挑戰雙頂阻力約1,837美元水平。

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