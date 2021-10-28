道指跌266點　比特幣失守6萬美元關

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.88；港匯見7.7783；離岸人民幣(CNH)報6.3958；美元兌日圓處113.79；歐元企1.1601，英鎊報1.3736。金價企1,797美元。布油於83美元反覆，紐油跌穿82美元。比特幣挫3%，跌至5.87萬美元。道指期貨升55點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水100點。

●道指收報35,490點，跌266點或0.74%，結束連續3日升勢；標指收報4,551點，跌23點或0.51%；納指收報15,235點，升少於1點。

●美國9月商品貿易逆差達963億美元，創歷史新高，因出口金額按月下跌4.7%至1,422億美元。

●美國9月耐用品訂單按月減少0.4%，跌幅不及市場預期，主因8月份增幅由原來1.8%向下修正至1.3%。

●即月恒生指數夜期收報25,635點，跌5點，高水6點，成交10,510張。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報25,539點，跌88點或0.35%。

●外媒周三(27日)引述知情人士表示，美國司法部正調查信用卡公司Visa Inc.與幾家金融科技公司的交易。

●據報道，內地2家主要煤礦企業承諾，旗下動力煤價格在今年冬季採暖季不會超過每噸1,200元人民幣，並正尋求確保供應，以維持家庭供暖。

●外媒報道，國際勞工組織稱，新冠肺炎危機引發的工時損失將「遠超」幾個月前的預期。

●瑞信集團表示，對於股票投資者，現在「回歸中國還為時過早」，原因是北京的政策不會放鬆，經濟周期有利於其他亞洲市場，並且企業盈利預測調整落後根據該地區其他經濟體。

●紐約12月期油收報每桶82.66美元，跌1.99美元或2.35%；布蘭特12月期油收報每桶84.58美元，跌1.82美元或2.1%。

●紐約12月期金收報每安士1,798.8美元，升0.3%。

●英國富時100指數收報7,253點，跌24點或0.33%；法國CAC指數收報6,753點，跌12點或0.19%；德國DAX指數收報15,705點，跌51點或0.33%。

●澳門博彩稅收遠遜預期，首3季僅272億增16%。