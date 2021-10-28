鄧聲興：汽車行業迎來新增長點

比亞迪在內地電動車市場處領導地位。

汽車行業雖然是傳統行業，但隨着企業在製造技術加入電動化和智能化元素，也令行業出現變革。最近內地一眾汽車企業的亮麗季度數據，正好證明傳統行業可以創造新商機。

電動車已成為汽車行業消費主流，全球需求和消費者的興趣正不斷增加，而內地的乘用車需求自2018年以來已見頂回落，使傳統車企都必須要轉向生產電動車的新業務營運模式。

中國汽車工業協會統計顯示，內地9月乘用車銷量按年下跌16.5%，汽車銷量下降19.6%；惟新能源汽車產量和銷量創新高，9月新能源汽車產銷分別完成35.3萬輛和35.7萬輛，按年雙雙增長1.5倍。

事實證明，傳統行業不一定要發明新穎產品，只要把產品不斷改進，融入新科技，業務亦能達到高增長。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人鄧聲興

(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)