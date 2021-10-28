許繹彬：油價升勢未改 可趁中石油回調而小注吸納

他表示，美國此舉並非新鮮話題，因較早前美方對中國已有其他制裁措施，如美國交易所要求3家「與軍方有聯繫」中國國企退市、美國拜登政府擴增中國企業投資「黑名單」、以及紐交所就中國3大電信商決定摘牌等。許認為，現時投資者應留意中國會否作出相應的制裁行動，令港股會帶來波動。