【瑞通推介】憧憬雙11網購帶動業務增長　資金流入阿里好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指隔晚收報35490，跌266點或0.7%，結束連續3日升勢。恒指周三(27日)一度低見25,555點，全日收跌409點或1.6%，報25,628點。在期指結算日，恒指周四(28日)早段於25,600點水平好淡爭持，其後偏軟，曾跌穿昨日的即市低位。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾7,300萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近9,800萬元，反映投資者認為港股將出現反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,100至25,199點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。

李寧公布，主要股東非凡中國以先舊後新方式配售1.2億股李寧股份，佔擴大股本4.59%，每股作價87.5元，涉資105億元。李寧今早裂口低開6.3%後跌勢持續，暫最低見配售價87.5元，跌幅8%，連失多條移動平均線。昨有逾20萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾290萬元淨流入。

阿里巴巴昨收挫近3%，報164.5元，3個交易日累跌近5.7%，失10天線。阿里管理層指今年雙11活動有29萬個來自全球的品牌參與，料將吸引9億用戶購物，並較重視雙11為社會帶來的價值多於GMV表現，而促進可持續生態建設將會是核心。另外，集團旗下有平台正申請在微信上開通小程序，以及能接受微信支付，以期平台間互聯互通和開放能保證消費者擁有優質的購物體驗。阿里今早反彈逾2%，曾重返10天線(168.3元)附近。超過1,000萬元在上日淨流入其輪證好倉，淡倉則有近80萬元淨流出。

友邦保險昨收報88.8元，降1.6%，一舉跌穿10天和20天線。券商預料友邦下月公布的第3季新業務價值，以實質匯率計介乎7.275億至7.695億美元，按年上升3%至9%，集團內地業務的新業務價值表現會是市場關注重點。友邦今早曾再跌近1%，險守88元，其後倒升。昨有逾200萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近50萬元淨流出。

中國平安截至今年9月底止9個月純利816.38億元人民幣，按年減少20.8%；期內收入9,843.87億元人民幣，按年跌1.08%。壽險及健康險業務的新業務價值352.37億元人民幣，按年下跌17.8%。集團指第3季內未有對華夏幸福相關投資作重大減值，另預計河南水災賠款總額超過34億元人民幣。昨收跌1.4%於59.8元的平保，今早跌勢未止，最多跌逾3%至58元以下，暫時連續第5個交易日向下，並跌破10天和50天線。昨有逾270萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾50萬元淨流出。

京東集團昨低開在320元關以下後跌勢持續，全日挫近4%收市，報312.6元，連失10天和250天線。集團近日公布與伊利集團達成數字化領域的戰略合作。另據報工信部召開規範電商平台雙11短信營銷行為行政指導會。京東今早最多回升約1%，重返316元水平。其輪證好倉昨錄逾30萬元淨流入，淡倉則有逾110萬元淨流出。

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