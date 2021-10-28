【高盛推介】李寧配股抽水　看好投資者可留意牛購證

高盛(亞洲)有限責任公司：李寧與非凡中國周四(28日)公布，李寧主要股東、非凡中國全資附屬非凡中國發展以先舊後新方式，配售1.2億股李寧股份，相關股份佔李寧擴大後股本4.59%。每股配售價87.5元，較昨日(27日)收市價95.2元折讓8.09%，集資105億元。

配售後，非凡中國發展於李寧持股自10.87%降至6.06%，配售及認購後其持股回復至10.37%。李寧今早受配股消息影響急挫，開市隨即失守90元水平，低開約6.3%後曾低見87.5元配股價後見支持。

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