【高盛推介】李寧配股抽水 看好投資者可留意牛購證
2021年10月28日 11:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：李寧與非凡中國周四(28日)公布，李寧主要股東、非凡中國全資附屬非凡中國發展以先舊後新方式，配售1.2億股李寧股份，相關股份佔李寧擴大後股本4.59%。每股配售價87.5元，較昨日(27日)收市價95.2元折讓8.09%，集資105億元。
配售後，非凡中國發展於李寧持股自10.87%降至6.06%，配售及認購後其持股回復至10.37%。李寧今早受配股消息影響急挫，開市隨即失守90元水平，低開約6.3%後曾低見87.5元配股價後見支持。
李寧購(23779)，行使價105元，2022年01月24日到期，實際槓桿6.1倍，行使價90至110元間產品中，槓桿最高。
李寧購(16204)，行使價93.88元，2021年12月31日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、行使價90至110元間產品中，槓桿次高。
牛證方面，投資者可留意屬近牛的李寧牛(64049)，與現價有約10元收回距離。
李寧牛(64049)，收回價80元，行使價78元，換股比率100，槓桿比率7.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
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