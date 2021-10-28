【高盛推介】比亞迪放榜在即 資金持續追逐認沽證
2021年10月28日 12:25
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：將於今日(28日)公布業績的比亞迪，自本周二(26日)創出歷史新高後於高位整固，過去2日於310元附近窄幅上落。另有報道指深圳市比亞迪鋰電池有限公司的鋰電池將於11月1日起提價20%。
此外，比亞迪電子今日亦放榜，今早高開約0.6%後曾高見26.75元。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續部署比亞迪認沽證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約960萬元。牛熊證方面，牛證於昨日獲資金轉向流入，有約70萬元，分散各收回區域的產品。昨日流入熊證的資金則集中在340元以下收回價的產品。
比亞迪電子方面，可見認購證於本周一至周三(25至27日)皆錄得資金流入，合共約210萬元。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意市場上2個月期以上產品中，槓桿最高的比迪購(23778)。貼價選擇可留意年期約3個月的比迪購(24837)。牛證方面可留意比迪牛(64920)，與現價有約25元收回距離。
比迪購(23778)，行使價380元，2021年12月28日到期，實際槓桿7.6倍，市場上2個月期以上產品中，槓桿最高。
比迪購(24837)，行使價350元，2022年01月26日到期，實際槓桿5.4倍，貼價。
比迪牛(64920)，收回價280元，行使價276元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比迪沽(29694)，行使價250元，2022年01月28日到期，實際槓桿4.9倍，新上市、貼價、行使價240至300元間產品中，槓桿最高。
比迪熊(56081)，收回價330元，行使價334元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，市場上槓桿最高熊證之一。
投資者如看好比亞迪電子，可留意年期屬貼價、長期的低街貨比電購(29205)。
比電購(29205)，行使價36.88元，2023年01月26日到期，實際槓桿2.2倍，貼價、長期、低街貨。
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