【高盛推介】比亞迪放榜在即 資金持續追逐認沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：將於今日(28日)公布業績的比亞迪，自本周二(26日)創出歷史新高後於高位整固，過去2日於310元附近窄幅上落。另有報道指深圳市比亞迪鋰電池有限公司的鋰電池將於11月1日起提價20%。

此外，比亞迪電子今日亦放榜，今早高開約0.6%後曾高見26.75元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續部署比亞迪認沽證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約960萬元。牛熊證方面，牛證於昨日獲資金轉向流入，有約70萬元，分散各收回區域的產品。昨日流入熊證的資金則集中在340元以下收回價的產品。

比亞迪電子方面，可見認購證於本周一至周三(25至27日)皆錄得資金流入，合共約210萬元。

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