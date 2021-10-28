專家調查：央行收水及供應鏈中斷是全球經濟最大風險

外媒向全球超過500名經濟學家進行調查，認為各國央行太早縮減緊急刺激措施，加上供應鏈進一步中斷，將會是明年全球經濟面臨的最大風險。

對於近期全球通脹升溫，儘管經濟學家普遍在上調通脹預測，惟認同多國央行行長的看法，全球經濟增長可能已經見頂，通脹只是暫時性。然而，在長期處於創紀錄的低利率及緊急寬鬆政策之後，各界擔憂央行官員可能變得不耐煩，被迫對當前的通脹飆升做出反應。

他們估計，25國央行中，將有半數在明年底前至少加息一次。目前包括新西蘭、俄羅斯及巴西的央行已經加息。另外，多數央行都在觀望退市時機，英國及加拿大央行預計在明年加息；歐洲央行預計在2024年加息。

調查又顯示，1/4有作相關回應的經濟學家認為，央行太快縮減刺激措施是全球經濟面臨的最大下行風險之一。同樣比例的受訪者則表示，疫情期間出現更多供應鏈中斷或突發事件，將會是經濟面臨的最大風險。

荷蘭合作銀行全球經濟和市場研究負責人Jan Lambregts表示，在涉及超寬鬆貨幣政策時，許多主要國家央行現在都在謹慎的考慮轉向退出，而這麼做的原因不是因為經濟強勁復甦。明年全球經濟增長預計將由今年的5.9%，放緩至4.5%，較國際貨幣基金預期的4.9%，經濟放緩速度更急。調查也顯示，至2023年經濟增長預計將進一步放緩至3.5%左右。