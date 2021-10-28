【多相】緹山將標售2伙分層戶　新付款計劃成交期達738日

該公司香港區總經理湯耀宗指，項目新增全新付款計劃「738靈活置業計劃」，提供特長成交期達738日，買家可付樓價20%款項，並享先住後付，若買家提早完成交易，更可享7%的現金回贈。而項目2期將於約兩周後公布新銷售部署。

而該公司銷售及市場策劃副總裁盧子豪稱，上述兩伙將招標的單位包括2座地下A座，實用面積1,724方呎，屬三房間隔，連裝修及車位的招標指引價為7,488萬元。另2座地下B室，實用面積1,656方呎，屬三房，交樓標準的招標指引價為7,188萬元。招標日期由下周一(1日)起至12月31日。

發展商於周四(28日)開放上述的2座地下A室現樓單位予傳媒參觀，客飯廳以暖色為主調，擺放長形的餐桌及淺色梳化，放置各類藝術擺設作裝飾，並外連192方呎花園。

資料顯示，該盤由19幢洋房及兩座分層大廈組成，合共提供45伙。據悉，項目由2019年4月開售至今累售約26伙，套現約45億港元。