佳兆業領跌　中資高收益美元債遭拋售

佳兆業股價在香港一度下跌16%至上市新低。公司12月7日到期票息6.5%的美元債每美元面值下跌8.1美仙，報49.9美仙，地產美元債也普遍遭到拋售。

中國房地產行業壓力凸顯，10月至少有4家開發商未能按期兌付，佳兆業最近又成為投資者一大隱憂。隨着借款成本飆升，資產負債表最差的中國地產商焦頭爛額。中資高收益美元債雖上周短暫反彈，但與可比美債的利差走闊至紀錄水平附近，即將到期的再融資成本變得非常之高。

根據外媒匯編數據，佳兆業有4億美元的票據將於12月7日到期，28億美元的美元債將於2022年到期，還不包括明年約11億美元的利息款。雖然自去年初以來恒大沒有發行過美元債，但佳兆業2021年發行了24億美元債券。

標普指出，負面展望反映了佳兆業未來12個月有可觀的離岸債集中到期，以及該公司的流動性在下降，認為在充滿挑戰的經營環境和趨緊的融資環境下，公司的資本結構不可持續。

標普分析師寫道，佳兆業需要出售資產以幫助避免違約，不過可能無法及時完成資產出售以償還到期債券。根據標普，在2023至2025年期間，佳兆業每年還需應對22億至30億美元的境外到期債券。

惠譽認為，之所以將評級下調，是認為佳兆業的融資渠道有限，以及考慮到資本市場動盪美元債再融資的不確定性。

佳兆業因2015年成為首家美元債券違約的中國開發商而引人關注。本月較早時，佳兆業集團據悉取消了投資者會議，引發股債下跌。