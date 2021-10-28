裕利安宜︰新冠肺炎累81%亞太區企業盈利下跌

貿易信用保險公司裕利安宜調查發現，亞太地區有81%企業表示，受新冠肺炎疫情衝擊而導致盈利下跌。其中盈利下滑介乎11%至30%的企業最多，佔32%；更有10%的企業承認其利潤下降幅度高達50%或以上。

研究發現，盈利能力遭受最大影響的3個行業分別是是電子、食品和服務。另外，新冠疫情為72%的企業帶來其他負面影響，其中面臨的最大挑戰是窒礙海外市場增長和融資困難。

中小企方面，85%的受訪者表示其利潤在疫情期間有所下降，其中1/4的企業利潤下降了31%或以上。

不過，仍有51%的受訪者表示他們對未來12個月的出口機遇充滿信心，情況令人鼓舞。主要是由於多國實施了前所未有的政府支持政策，以及發達國家的家庭儲蓄不斷積累。

該報告收集了亞太區26個行業共536位企業負責人的回覆，以了解新冠疫情對其企業盈利能力造成的影響以及他們對疫情後前景的看法。

裕利安宜亞太區行政總裁馮宇謙表示，調查有助於把宏觀經濟趨勢和行業預測與實際的企業經營情況結合起來。這次調研不單旨在了解企業如何應對新冠疫情帶來的挑戰，亦希望探討他們如何重新部署，以在疫情後復甦階段實現最大程度的增長。