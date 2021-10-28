道期升21點 金價企1800美元
2021年10月28日 16:11
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美匯指數報93.89；港匯見7.7775；離岸人民幣(CNH)報6.3948；美元兌日圓報113.72；歐元企1.1611，英鎊處1.3763。金價報1,801美元。布油報85.59美元，紐油報83.28美元。比特幣企5.9萬美元水平。道指期貨升21點。
●市後關注點
19:45 歐元區10月利率決議
20:30 美國第3季國內生產總值（GDP）（按季）
20:30 美國首次申領失業救濟人數
20:30 美國第9月待完成交易房屋銷售（按月）
●恒生指數全日收報25,555點，跌73點或0.28%。國企指數收報9,052點，跌41點或0.45%；科技指數收報6,445點，升3點或0.06%。主板成交1,293億港元。李寧跌8.19%，公司折讓8%配股集資104億元。https://bit.ly/3bkzHQ4
●歐股早段全線向下，汽車製造商福士汽車(Volkswagen)股價下跌2.7%，此前該公司下調了交付預期。https://bit.ly/3blSPgN
●滬綜指收跌43點，煤炭股領挫6.5%，石油股跌5.8%，有色金屬股跌4.8%。https://bit.ly/3nTljED
●中國經濟：
-內地兩家煤炭商冬季煤價上限每噸1,200人幣。
-商務部促強化反壟斷，防止資本無序擴張。
-兩面夾擊！中國未來幾季很可能步入滯脹。
●港綜合營商指數創3年新高，反映中小企從疫情中復甦。
●專家調查：央行收水及供應鏈中斷是全球經濟最大風險。
●三星電子第3季純利12.06萬億韓圜，勝預期。
●巴西央行加息1.5厘，預警下次加幅相同。
●薩爾瓦多總統證實近期再買入420枚比特幣。
●世界黃金協會：第3季全球黃金需求跌7%。
●塞港難耐！大型航運商暫時不入西雅圖港。
●美司法部調查Visa對PayPal及Square的交易。