中海油上季產油增近一成　實現油價70.38美元

第3季公司共獲得9個新發現，並成功評價13個含油氣構造。其中，中國海域墾利10-2構造獲得大型商業發現，探明地質儲量達億噸級；渤中28-1新增探明地質儲量超千萬噸；寶島21-1構造評價取得積極進展；海外，圭亞那Stabroek區塊獲得Whiptail、Pinktail和Turbot-2三個新發現。

開發生產方面，第3季成功投產6個新項目：旅大29-1油田、流花21-2油田、旅大6-2油田、渤中26-3油田擴建項目、秦皇島/曹妃甸岸電工程及渤中19-4油田調整項目。

上季公司實現未經審計的油氣銷售收入約580.3億元人民幣(下同)，按年上升63.3%，主要是由於國際油氣價格繼續走高和公司油氣銷量上升。季度公司的平均實現油價為每桶70.38美元，按年上升63.6%，與國際油價走勢基本一致；平均實現氣價為每千立方英尺7.08美元，按年上升21%，主要來自中國及海外天然氣銷售價格上漲。季內公司資本支出達約209.4億元，按年增加13.8%，主要原因是工作量按年增加。