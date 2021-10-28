緊隨印度神童預言？調查：經濟學家料明年經濟更兇險

外媒對全球500多名經濟學家進行調查，結果顯示多數學者預判2022年比今年慘淡，環球經濟面臨更大風險。

隨着全球通脹持續上升，雖然許多經濟學家上調通脹預期，惟受訪者多數支持多國央行行長觀點，認為全球經濟成長或已觸頂，通脹飆升屬暫時性。而令人擔憂的是，在長期處於低利率及貨幣寬鬆政策後，各國央行行長可能被迫對當前通脹飆升做出反應。

調查預估，25國央行中，約13家央行將於明年底前至少加息一次。目前，新西蘭、俄羅斯及巴西央行都已加息。而英國、加拿大的央行亦料明年加息，歐洲央行則預計2024年加息。

約四分之一的經濟學家認為，央行急速收水是全球經濟面臨的最大下行風險之一。另有四分之一的經濟學家認為，新冠疫情期間出現更多的供應鏈中斷或突發事件，將是經濟面臨的最大風險。

荷蘭合作銀行全球經濟和市場研究主管Jan Lambregts表示，許多主要國家央行如今都在謹慎考慮退出貨幣寬鬆政策，原因卻不是因為經濟強勁復甦。事實上，明年全球經濟增長預計將從今年的5.9%，放緩至4.5%。調查中亦預計，到2023年，全球經濟增長將進一步放緩至3.5%。