報告：上季亞太風險投資額史上次高　中國受累監管放緩

會計師行畢馬威發表2021年第三季度《風投脈搏》報告，亞太區風險投資市場大旺，風險投資宗數達2,616宗，涉及金額481億美元，按季增長18.18%，較2020年首季大幅上升1.34倍，僅次於2018年第二季度的503億美元，成為歷來投資額第二高季度，惟內地受累監管收緊而有所放緩。

報告指出，中國今年第三季風險投資額達237億美元，按季微增5.33%，但較今年首季大幅縮減30.7%。該行指，內地當局針對教育科技和金融科技等特定行業，推出新的政策和監管法規，導致期內風險投資和上市活動均有所放緩。不過，隨着新冠肺炎疫情影響減退，亞太區的風險投資生態系統已強勁復甦，相信區內的初創生態系統保持活躍，預期風險投資交易或以高增速上揚。

畢馬威中國科技行業、媒體及娛樂、電信業審計主管合夥人盧鶤鵬指，由於市場近期發生的一些監管法規變動，中國的風險投資者目前的態度謹慎，尤其是與金融科技、教育培訓和海外上市相關的領域。投資者主要對某些領域保持謹慎態度，其他領域，例如醫療科技、硬件和消費品市場解決方案在中國仍吸引着相當多的投資。

畢馬威中國客戶諮詢與創新合夥人査瑋亮(Egidio Zarrella)表示，在中國政府公布戰略優先項目後，初創硬件公司吸引越來越多中國風險投資者的注意。2021年上半年，初創硬件公司吸引逾55億美元的投資額。2021年第三季度的增幅更顯著，所有跡象顯示投資表現在第四季度將保持強勁。

報告指出，在上市活動的帶動下，2021年很大機會成為退出額創下紀錄的一年。畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀指，在亞洲，發展較成熟的企業數量充裕。風險投資者在不斷尋找退出的機會，新股市場因而表現暢旺。中國投資者對受到監管變動影響的領域仍保持謹慎。不過，生物科技、綠色科技和消費品市場等不太敏感的領域，處於適當發展階段的公司則不難吸引投資者。