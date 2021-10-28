中海油冀年底前「回A」　將投資再生能源達致減碳目標

油價近期飆升，他表示，注意到石油輸出國組織及盟國(OPEC+)實施減產穩價措施，加上美國原油亦沒有大幅增產，支持今年油價上升。不過，他重申，影響油價的因素很多，公司難以預估未來價格走勢，但公司會做好控制成本的工作。而對於內地政府會出手干預國內油價的說法，他指公司沒有收到有關的資訊。

早前有外媒報道，內地有至少5間能源巨擘，正洽談美國液化天然氣(LNG)長期供應合約，以應對能源危機。謝尉志回應指，LNG業務隸屬母企中海油集團，並指該集團積極與所有LNG供應商簽訂雙方都能獲利的長約，強調若是有利集團的商業條款，與任何LNG供應方都有合作的可能，不僅只限於美國。

內地政府正積極推進減碳目標，他指出，公司主要透過降低生產中的碳排放，以及投資可再生能源轉型去應對目標，而中海油現正進行自身碳排放「摸底」。早前公司表示於未來5年，將資本支出的5至10%用於海上風電等新能源探索，他指出，新的投資不是簡單等於成本上升，因原有機組維修開支等會同時減少。