屯門美樂花園自由市場880萬轉手　需付10%辣稅

居屋市場罕見付辣招稅蝕讓出貨，屯門美樂花園三房單位購入僅約兩年，剛於已補價自由市場以880萬元轉手，若需付10%額外印花稅，未計及其他使費，轉手已蝕約8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣柏匯高層F室，實用面積約211方呎，開放式間隔，故獲一名新界區客人垂青，原業主叫價約500萬元，議價後以約463萬元成交，實用呎價約21,943元，原業主於2016年5月以約419.7萬元購入，轉手帳面獲利約43.3萬元，物業升值逾10%。

●西灣河嘉亨灣10月暫錄得8宗買賣，業主調整價錢，即吸引買家承接，屋苑1座中層F室，實用面積約499方呎，兩房間隔，向東南，享海景，叫價1,260萬元，最終願減80萬元，以1,180萬元易手，實用呎價約23,647元。

●灣仔尚翹峰2座高層C室，實用面積約610方呎，三房間隔，望遠景，以1,478萬元易手，實用呎價24,230元，新買家屬於投資客，原業主於2012年以990萬元買入，持貨9年帳面獲利488萬元，單位升值約49%。

●天后威景臺D座中層4室，實用面積約700方呎，三房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以1,580萬元承接，實用呎價約22,571元，原業主於2015年5月以1,327萬元購入上址自住，持貨6年沽出，帳面獲利253萬元，期內升值約19%。

●西半山懿峯中層B室，實用面積約1,398方呎，套三房及儲物房間隔，以75,000元租出，實用呎租54元，原業主於2020年以4,500萬元買入，持貨1年租金回報2厘。

●堅尼地城泓都1座中低層G室，實用面積約663方呎，套三房間隔，享全海景，以1,638萬元沽出，實用呎價約24,706元，原業主於2016年8月以約1,170萬元購入，持貨約5年帳面獲利約468萬元，物業升值約40%。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨3期吉利徑8號中層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，望內園景，獲買家以730萬元承接，實用呎價約14,342元，新買家看到樓盤介紹的影片，由首日睇樓至成交僅花了三天時間。

●長沙泓景臺5座中高層F室，套三房間隔，實用面積約658方呎，以約1,300萬元放盤數個月後，近月吸引外區客洽詢，經議價後減價至1,238萬元，實用呎價約18,815元，新買家為首置客，睇樓兩次後決定入市。

●黃大仙居屋翠竹花園9座低層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望山景，原先於已補價自由市場開價568萬元，放盤4個月，減價40萬元或7%，終以528萬元易手，實用呎價約10,909元。

●啟德煥然壹居L1座高層B室，實用面積約462方呎，一房間隔，望市景，新近以15,700元獲承租，實用呎租約34元，業主於2016年4月以約473.7萬元購入，現租出可享租金回報率約4厘。

●觀塘凱滙2座中低層K室，兩房間隔，望內園景，實用面積約550方呎，以約21,000元放租3個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價1,700元，以19,300元租出，實用呎租約35.1元，新租客為夫婦，睇樓1次後即決定承租。

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新界區

●屯門居屋美樂花園4座高層C室，實用面積約861方呎，三房間隔，獲一名區內客垂青，表示熟悉該區環境，而且單位內附裝修，決定以已補價自由市場價880萬購入作自住之用，實用呎價約10,221元，原業主於2019年以約800萬購入單位，當時已補地價，由於持貨不足3年，因此需繳付10%額外印花稅約88萬元。

●屯門居屋兆麟苑B座中層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，新租客為同屋苑客，表示熟悉區內環境，業主考慮到租客願意預繳一年租金，故減租1,000元，終以月租9,800元即睇即租出，實用呎租約24.4元，如以同類型單位的銀行估值約471萬元計算，租金回報率達約2.5厘。

●屯門康德花園2座中層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，裝修屬原裝，叫價475萬元，減價15萬元，以460萬成交，實用呎價約12672元，新買家為外區上車客，認為新界西北未來發展潛力龐大，遂鎖定低息置業。

●將軍澳LP6第3座中高層H室，實用面積約307方呎，一房間隔，望內園景，以666萬元沽出，實用呎價約21,694元，業主於2018年9月以約537.5萬元購入，持貨約3年帳面獲利約128.5萬元，物業升值約23.9%。

●將軍澳SAVANNAH第2A座低層G室，望樓景，一房間隔，實用面積約312方呎，以720萬元放盤兩星期後，獲外區客接洽，議價後減價14萬元，以約706萬元成交，實用呎價約22,628元，新買家為首置客，睇樓數次後拍板入市自住。

●將軍澳維景灣畔6座中高層C室，實用面積約664方呎，套三房間隔，望山景，吸引曾到多區睇樓之外區客承接，成交價1,160萬元，據悉較原叫價1,200萬元，調減40萬，減幅約3.3%，實用呎價約17,470元。

●將軍澳中心10月暫錄7宗買賣，比上月同期9宗略為放慢，平均實用呎價約18,569元，包括3座低層D室，實用面積約465方呎，兩房間隔，最新以838萬元易手，實用呎價18,022元。

●西貢匡湖居1期單號別墅，實用面積約1,048方呎，套三房連工人房間隔，望海景，叫價3,180萬元，獲買家以3,010萬元承接，實用呎價約28,721元，原業主於2016年7月購入，當時作價2,700萬元，持貨5年多帳面獲利310萬元離場，單位期內升值約11%。

●馬鞍山銀湖‧天峰8座高層F室，實用面積約541方呎，兩房間隔，單位放盤1個月，原叫價960萬元，獲買家958萬元承接，實用呎價約17,708元。

●馬鞍山聽濤雅苑3座低層E室，實用面積約710方呎，三房間隔，原先叫價1,000萬元，放盤2個月，減幅約5%，終以952萬元獲買家承接，實用呎價約13,408元。

●馬鞍山居屋錦禧苑C座中層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤3個月，於已補價自由市場原先開價568萬元，累減52萬元，減幅約6%，以516萬元獲買家承接，實用呎價約12,868元。

●馬鞍山天宇海3A座高層C室，實用面積約811方呎，套三房間隔，開價約1,330萬元，議價後以1,220萬元易手，實用呎價15,043元，新買家為用家，原業主於2010年以724萬元購入，持貨11年帳面獲利約496萬元離場，單位升值約68.5%。

●沙田居屋愉田苑F座低層3室，實用面積約434方呎，兩房間隔，以已補價自由市場價550萬元易手，實用呎價約12,673元，原業主則於2011年以230萬元購入，持貨10年帳面獲利約320萬元離場，單位升值約1.39倍。

●大埔寶湖花園D座中層5室，實用面積約約343方呎，兩房間隔，議價後以505萬元易手，實用呎價約14,723元，新買家為上車客，購入單位自用。

●粉嶺中心10月暫錄約5宗買賣，屋苑J座高層6室，實用面積約510方呎，三房間隔，議價後以669萬元獲承接，實用呎價約13,118元，新買家為用家，原業主於2009年以157萬元購入，持貨12年帳面獲利512萬元，單位升值約3.3倍。

●元朗Grand YOHO第1座低層A層，實用面積約498方呎，兩房間隔，望樓景，原先叫價850萬元，經議價後減價11萬元或約1.3%，新近以839萬元易手，實用呎價約16,847元。

●元朗區累錄約110宗二手成交，其中YOHO MIDTOWN第5座中高層B室，實用面積約475方呎，兩房間隔，叫價838萬元，不設睇樓，獲投資者以828萬元承接，實用呎價17,432元。

●青衣翠怡花園9座低層B室，實用面積約366方呎，兩房間隔，放盤3個月，原先叫價599萬元，及後累減69萬元或約11.5%，新近獲同區分支家庭上車客以530萬元承接，實用呎價約14,481元。