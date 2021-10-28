新盤攻勢持續！下月新項目登場　餘貨增付款方法吸客

發展商推盤攻勢持續，再有全新盤開價，料將於下月正式開售。同時，市場氣氛向好之下，另有發展商推出新盤餘貨，新增付款方法吸引買家，加入搶客戰。

●洪水橋新盤#LYOS首批88伙 折實平均呎價約15503元

該公司執行董事趙國雄形容，首批價格為「北都好靚價」，相信隨本港經濟平穩上升，樓價走勢亦會平穩發展。

發展商公布，首批單位面積由205方呎至462方呎，提供20伙開放式、35伙一房、33伙兩房，當中涵蓋17伙前庭花園戶。該批單位折實售價由345.8萬元至750.1萬元，折實呎價由13,623元至18,840元。項目明日下午兩時起開放示範單位予公眾參觀及收票。

至於，「層層叠趣」複式花園戶將以招標形式出售。按建築期付款價計，首張價單全數單位均低於800萬元。

是次入場單位為1A座2樓H室，實用面積205方呎，屬開放式間隔。而折實售價最高單位為同座地下A室，實用面積443方呎，連面積473方呎花園，為兩房連開放式廚房設計。

至於呎價最平為1A座1樓M室，實用面積462方呎，為兩房間隔，折實售價629.4萬元，呎價13,623元。而呎價高逾1.88萬元的單位為同座地下E室，實用面積219方呎，連204方呎花園，屬開放式間隔，折實售價412.6萬元。

●緹山新增特長成交期 推2分層戶招標

該公司香港區總經理湯耀宗指，項目新增全新付款計劃「738靈活置業計劃」，提供特長成交期達738日，買家可付樓價20%款項，並享先住後付，若買家提早完成交易，更可享7%的現金回贈。而項目2期將於約兩周後公布新銷售部署。

而該公司銷售及市場策劃副總裁盧子豪稱，上述兩伙將招標的單位包括2座地下A座，實用面積1,724方呎，屬三房間隔，連裝修及車位的招標指引價為7,488萬元。另2座地下B室，實用面積1,656方呎，屬三房，交樓標準的招標指引價為7,188萬元。招標日期由下周一(1日)起至12月31日。

發展商於周四(28日)開放上述的2座地下A室現樓單位予傳媒參觀，客飯廳以暖色為主調，擺放長形的餐桌及淺色梳化，放置各類藝術擺設作裝飾，並外連192方呎花園。

資料顯示，該盤由19幢洋房及兩座分層大廈組成，合共提供45伙。據悉，項目由2019年4月開售至今累售約26伙，套現約45億港元。

●MONACO ONE1房面積319方呎起 最快下周開價

再有新盤部署推售，會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，已上載售樓說明書到項目網站。會德豐地產常務董事黃光耀稱，旗下啟德MONACO ONE已取得預售樓花同意書，最快下周開價，售價將參考區內同系項目。

據樓書顯示，項目設一座樓高36層的住宅大樓(分2A座及第2B座)，提供492個單位，實用面積由319方呎至1,471方呎，間隔涵蓋一至三房，另設有3個連平台單位、1個連平台及天台單位。該盤面積最細的單位為2A座3樓至37樓G室，實用面積319方呎，屬於一房間隔。項目關鍵日期為2023年3月15日。

隨着近年啟德多個項目推出，中原地產九龍董事劉瑛琳表示，啟德區今年首三季累積錄得2,008宗一手成交，成交金額高達268.3億元，已超去年全年788宗成交及118.2億元，若與去年同期的538宗及85.1億元比較，分別升2.7倍及2.2倍。

她續稱，啟德新區連年均有全新屋苑落成及入伙，區內樓價仍拾級而上，上月二手登記成交的平均實用呎價報23,933元，與2019年9月份的18,361元相比，樓價短短兩年間升約30%。為方便準買家進一步掌握MONACO ONE資料，中原特設項目專門店。

●星凱‧堤岸修訂5張價單 部分兩房及三房加價約4%

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，該公司發展的沙田星凱‧堤岸修訂5張價單，將其中154伙兩房單位及三房單位的售價上調約4%，並維持最高15%折扣，相關加價將於下周一(1日)生效。

以5座10樓D室為例，實用面積677方呎，採三房間隔，折實售價會由1,244.8萬元上調至1,294.6萬元，折實呎價則由18,387上調至19,123元，升幅約4%。

●愛海頌新增360天付款計劃