藍塘傲一房月內3破頂　粉嶺中心創新高

個別地區業主叫價未見回落，二手市場仍錄高價成交，將軍澳一房單位近期成交價連環創新高，區內藍塘傲同類型單位，以歷來最高價835萬元售出，一個月內至少3度破頂。

中原伍錦基表示，上述單位為3座中層C室，實用面積約407方呎，本月才開價850萬元放售，減價15萬元後售出，呎價約20,516元。原業主持貨約5年，帳面獲利約220萬元，單位期內升值約35.8%。除是次成交外，同區LP6、天晉IIIB及晉海II等的一房單位，都於10月先後破頂。

東涌樓價續升。美聯吳惠斌指，區內海堤灣畔3座高層B室，實用面積約854方呎，套三房連工人套房間隔，僅降價兩萬元，即以1,238萬元成交，較兩日前同類型單位做價高約100萬元，成交金額創項目標準戶新指標，呎價約14,496元。

新界北部都會區發展消息帶動，區內樓市續升溫。市場消息稱，粉嶺中心G座一個高層單位，實用面積約368方呎，剛以555萬元易手，呎價約15,082元料創屋苑標準戶新高。

中原王勤學續稱，元朗區10月累錄約110宗二手買賣，其中YOHO MIDTOWN第5座中高層B室，實用面積約475方呎，兩房間隔，不設睇樓，獲投資者以828萬元承接，呎價約17,432元。

●未補價旺場 尚翠苑每呎14396元新高

新居屋繼續錄高價成交，荃灣尚翠苑呎價再創新界未補價第二市場新高，項目一個高層單位剛售632萬元，呎價高近1.44萬元。

市場消息透露，上述單位為C座高層3室，實用面積約439方呎，本月初才開價638萬元放售，僅減6萬元即獲承接，呎價約14,396元，較同屋苑7月創下的舊紀錄再高約70元。原業主2015年購入，屋苑於2017年入伙，帳面賺逾340萬元，期內升值逾1.2倍。

已補價自由市場居屋都錄高價成交。世紀21物業將軍澳魏仕良表示，將軍澳安寧花園5座高層C室，實用面積約431方呎，兩房間隔，約兩星期前以640萬元放售，區內首置客即睇即買，獲減價14萬元，速以626萬元入市，呎價約14,524元，屬理想價。原業主2015年連地價以461萬元購入，帳面獲利約165萬元。

此外，個別居屋業主寧願蝕辣招稅套現。祥益袁思賢指，屯門美樂花園4座高層C室，實用面積約861方呎，三房間隔，區內客見單位有裝修，又熟悉區內環境，遂於市場以880萬元購入自住，呎價約10,221元。

她續稱，原業主2019年於自由市場以約800萬元購入單位，帳面賺80萬元，但由於持貨不足3年，需繳付10%額外印花稅約88萬元，已損手約8萬元。